سيد معوض: على لاعبي الأهلي التخلي عن «الأنا» من أجل عودة الفريق لمساره

تحدث سيد معوض، نجم الأهلي السابق، عن رؤيته لعبور الفريق سلسلة التعثرات في الدوري والعودة إلى مستواه الطبيعي.

وقال معوض، عبر شاشة قناة “الأهلي”: «لاعبو الأهلي لازم يتنازلوا عن الأنا داخل وخارج الملعب، ويلعبوا من أجل قميص النادي والدفاع عنه، مش من أجل أنفسهم».

وأضاف: «اللاعبون أحيانًا يلقون المسئولية بعيدًا عن أنفسهم، وأول ما يلاقوا زميل مش موفق يسيبوه بدل ما يساعدوه. مباراة إنبي كانت مثال واضح.. ديانج كان بعيدا عن مستواه وكان محتاج دعم زملائه بتمريرات سهلة ومساحات مفتوحة، مش ضغط إضافي يزوده أخطاء».

وتابع: «اللي بيظهر على السوشيال ميديا من صور وضحك مش دليل على إن اللاعبين بيحبوا بعض. الحب الحقيقي يظهر في الملعب، لما تشيل زميلك وهو مش في حالته، ده اللي يثبت إنك بتحبه وبتحب فريقك».

وأكمل نجم الأهلي السابق: «فرقة الأهلي دلوقتي مش واضحة، مين بيلعب إيه؟ اللاعبين اتعودوا على أسلوب مدرب مش الرجل الأول زي عماد النحاس مع ريكاردو سواريش قبل كده، وبالتالي التغيير الحالي طبيعي ياخد وقت».