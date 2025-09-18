تعادل سلبي يحسم الشوط الأول بين بيراميدز وزد في الدوري المصري

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين بيراميدز وزد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليًا على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.



أبرز أحداث الشوط الأول



بيراميدز بدأ اللقاء بضغط هجومي عبر إيفرتون داسيلفا ومروان حمدي، بينما شكل زد خطورة من خلال الثنائي أحمد عاطف وعبد الرحمن البانوبي.

شهدت الدقيقة 39 إصابة لاعب خط وسط زد، الموريتاني ماجاسا، ليغادر الملعب ويشارك حمدي علاء بدلًا منه.



وضع الفريقين قبل المباراة

بيراميدز: لعب 5 مباريات، جمع خلالها 8 نقاط من فوزين وتعادلين وخسارة وحيدة، أحرز لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 4.



زد: خاض 6 مواجهات، حصد خلالها 9 نقاط بعد تحقيق انتصارين و3 تعادلات وهزيمة واحدة، سجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلوا 4.



تشكيل بيراميدز



حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد سامي – أسامة جلال – محمد الشيبي – محمد حمدي

خط الوسط: مهند لاشين – أحمد عاطف قطة

وسط الهجوم: عبد الرحمن مجدي – إيفرتون داسيلفا – وليد الكرتي

الهجوم: مروان حمدي



تشكيل زد



حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: أحمد فتحي – أحمد طارق عبد الباري – محمد ربيعة – علي جمال "لا لا"

خط الوسط: بيتر موتوموسي – أحمد الصغيري – محمود صابر

الهجوم: مصطفى سعد – عبد الرحمن البانوبي – أحمد عاطف