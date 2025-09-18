قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الفيتو الأمريكي يجهض مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة
طفل يقود سيارة ويعرض أرواح المواطنين للخطر وآخران يجلسان أعلاها بالقليوبية.. فيديو
غياب زعيم الثغر.. هزيمة الاتحاد السكندري أمام كهرباء الإسماعيلية بالدوري
مفاجأة في سماء غزة.. المقاومة تقتنص طائرتين إسرائيليتين مسيرتين
توقف الحلقة .. نقل مقدم برنامج 90 دقيقة إلى المستشفى في وعكة صحية مفاجئة
البرهان : منفتحون على أي جهود لإيقاف الحرب شريطة الحفاظ على سيادة ووحدة السودان
بعد سرقة الأسورة الملكية.. خبيرة ترميم تسرد كواليس التعامل مع المجوهرات والآثار
مطارا القاهرة والغردقة الدولي يحصدان جائزتين المجلس الدولي في أفريقيا ACI Africa
السفير محمد العرابي: الشعب الإسرائيلي لا بد أن يدفع ثمن غطرسة حكومته.. وبيان الدوحة وحده لا يكفي
ضربة موجعة لتل أبيب: ميناء إيطالي يغلق أبوابه أمام الأسلحة المتجهة إلى إسرائيل
تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.. إزالة الحواجز من أمام السفارة الإيطالية بجاردن سيتي
ترامب : الولايات المتحدة تعمل على استعادة قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان
رياضة

تعادل سلبي يحسم الشوط الأول بين بيراميدز وزد في الدوري المصري

بيراميدز
بيراميدز
حمزة شعيب

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين بيراميدز وزد، في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليًا على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز.


أبرز أحداث الشوط الأول


بيراميدز بدأ اللقاء بضغط هجومي عبر إيفرتون داسيلفا ومروان حمدي، بينما شكل زد خطورة من خلال الثنائي أحمد عاطف وعبد الرحمن البانوبي.
شهدت الدقيقة 39 إصابة لاعب خط وسط زد، الموريتاني ماجاسا، ليغادر الملعب ويشارك حمدي علاء بدلًا منه.


وضع الفريقين قبل المباراة
بيراميدز: لعب 5 مباريات، جمع خلالها 8 نقاط من فوزين وتعادلين وخسارة وحيدة، أحرز لاعبوه 6 أهداف وتلقت شباكه 4.


زد: خاض 6 مواجهات، حصد خلالها 9 نقاط بعد تحقيق انتصارين و3 تعادلات وهزيمة واحدة، سجل لاعبوه 6 أهداف واستقبلوا 4.


تشكيل بيراميدز


حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: أحمد سامي – أسامة جلال – محمد الشيبي – محمد حمدي
خط الوسط: مهند لاشين – أحمد عاطف قطة
وسط الهجوم: عبد الرحمن مجدي – إيفرتون داسيلفا – وليد الكرتي
الهجوم: مروان حمدي


تشكيل زد


حراسة المرمى: علي لطفي
خط الدفاع: أحمد فتحي – أحمد طارق عبد الباري – محمد ربيعة – علي جمال "لا لا"
خط الوسط: بيتر موتوموسي – أحمد الصغيري – محمود صابر
الهجوم: مصطفى سعد – عبد الرحمن البانوبي – أحمد عاطف

بيراميدز زد الدوري المصري

التوقيت الشتوي

بدء العمل بالتوقيت الشتوي قبل الدراسة؟.. اعرف موعد تأخير الساعة 60 دقيقة

لحظة بيع أسورة الملك

بعد سرقتها من المتحف المصري.. لحظة بيع أسورة الملك بسوسنس في محل مجوهرات| فيديو وصور

500 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

300 جنيه نزولًا.. مفاجأة في أسعار الجنيه الذهب وعيار 21 بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر

إجازة 6 أكتوبر.. مفاجأة في خريطة العطلات الرسمية بين القطاعين العام والخاص

الطفل

واقعة مأساوية.. كلب يلتهم طفـ.لا عمره 3 سنوات في ميت حلفا بالقليوبية

مؤتمر إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025

نتيجة تنسيق الأزهر 2025.. اعرف كليات القمة للقسم العلمي بنين وبنات

المتهم

كل ما يحتاج فلوس يطبع.. الداخلية تضبط أخطر مزور للعملات في الجيزة

تنسيق الأزهر 2025

تنسيق الأزهر 2025 .. كلية الطب للبنين بالقاهرة 95.08% ودمياط 94.31%

الجنديين المقتولين عند جسر الملك حسين

جيش الاحتلال يكشف هوية الجنديين المقتولين عند جسر الملك حسين

ئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

ستارمر يحث ترامب على زيادة الضغط على بوتين مع تصاعد الحرب في أوكرانيا

غزة

جلسة نقاشية بمعهد العالم العربي بباريس حول تداعيات اعتراف فرنسا بدولة فلسطين وماوراء الرمز من حقائق

بالصور

بمكونات طبيعية بمطبخك.. طرق فعالة للتخلص من السوس في الخزين

طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس
طرق طبيعية لحفظ الخزين ومنع السوس

شهية ومشبعة.. طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة
طريقة عمل الفاصوليا البيضا باللحمة المفرومة

سر الحفاظ على البامية طازجة لأطول فترة.. طرق تخزين لا تعرفينها

طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية
طرق تخزين البامية

يهدد صحتك دون أن تدري.. نقص المغنسيوم مرتبط بأمراض خطيرة

أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم
أعراض نقص المغنيسيوم

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الجامبي لبحث التعاون العسكري المشترك

إيفا ماضي

أغنية ‏الهيبة لإيفا ماضي تتخطى حاجز 2 مليون مشاهدة على منصات السوشيال ميديا

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توكتوك بالقاهرة

المتهمين

الداخلية تضبط المتهمين ببيع المخدرات في توك توك بالقاهرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

