منتخب مصر تحت 20 سنة للكرة النسائية يختتم تدريباته قبل مواجهة غينيا الاستوائية

أدى منتخب مصر تحت 20 سنة لكرة القدم النسائية مرانه الأخير اليوم الخميس على استاد ملابو، استعدادا لمواجهة غينيا الاستوائية، في إطار ذهاب المرحلة الثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم للشابات 2026.

ويستضيف استاد ملابو المباراة غدًا الجمعة في تمام الساعة ٥ عصرًا بتوقيت القاهرة.

قاد المران المدير الفني الكابتن أميرة يوسف، حيث بدأت التدريبات بإحماء خفيف للتعرف على أرضية الملعب وأجوائه، قبل الانتقال إلى بعض الجمل الفنية لوضع اللمسات الأخيرة على ما تم التدريب عليه في الفترة الماضية.

وأكدت المدير الفنى أميرة يوسف أن اللاعبات أظهرن حماسًا كبيرًا وجدية واضحة فى التدريب، وأكدن من خلال الأداء في المران على جاهزيتهن الكاملة لخوض اللقاء المرتقب، والذي يطمحن إلى حسمه مبكرًا لتحقيق أفضلية قبل مباراة العودة بالقاهرة يوم 26 سبتمبر.