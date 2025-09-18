دوري أبطال أوروبا.. تشكيل مباراة مانشستر سيتي أمام نابولي

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، التشكيل الأساسي لفريقه في مواجهة نابولي المقرر إقامتها مساء اليوم الخميس، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ويدخل السيتي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الكبير على مانشستر يونايتد بثلاثية نظيفة في ديربي مانشستر، سعيًا لانطلاقة قوية في النسخة الجديدة من البطولة الأوروبية، بحثًا عن اللقب الثاني في تاريخ النادي.



تواصل غياب الدولي المصري عمر مرموش عن قائمة مانشستر سيتي لعدم تعافيه من إصابة تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة، بينما واصل جوارديولا الاعتماد على البلجيكي جيريمي دوكو في مركز الجناح الأيسر. كما يشارك فيل فودين أساسيًا بعد تألقه أمام مانشستر يونايتد، بجانب ثنائي الوسط رودري وتيجاني ريندرز.

تشكيل مانشستر سيتي أمام نابولي



حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: عبد القادر خوسانوف – روبن دياز – جوسكو جفارديول – نيكو أورايلي

خط الوسط: رودري – تيجاني ريندرز

خط الوسط الهجومي: برناردو سيلفا – جيريمي دوكو – فيل فودين

الهجوم: إيرلينج هالاند

دكة البدلاء

ماركوس بيتينلي، نيكو جونزاليس، سافيو، أوسكار بوب، جيمس ترافورد، ماتيوس نونيز، ريكو لويس، ديفاين موكاسا، ستيفن مفوني، ناثان آكي.