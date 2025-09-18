لشبونة توقع اتفاقية توأمة مع نادٍ برتغالي لتنفيذ خطة ربيع ياسين

تشهد الفترة الحالية مفاوضات جادة تحت إشراف الكابتن ربيع ياسين، من أجل إبرام اتفاقية توأمة بين لشبونة وأحد الأندية البرتغالية.

وتهدف هذه الخطوة إلى تطوير قدرات اللاعبين داخل النادي، وفتح الباب أمامهم للاحتراف في الدوريات الأوروبية.

وتسعى لشبونة من خلال هذه الخط رفع مستوى كرة القدم المصرية وتقديم جيل جديد من المواهب الواعدة.

وتؤكد شركة لشبونة أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى الفني للاعبين، وتوسيع آفاق التعاون مع الأندية الأوروبية، بما يعزز فرص الاندماج في كرة القدم العالمية.