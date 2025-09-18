قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برشلونة يفوز على نيوكاسل بثنائية بدوري أبطال أوروبا
في رحاب التاريخ .. "حتشبسوت" تستقبل ملك وملكة إسبانيا | صور
ما هى أدعية فك الكرب والهموم؟.. أمين الفتوى يجيب
مصطفى بكري يوجه رسالة شديدة اللهجة للكيان الصهـ.ـيوني.. ونتنياهو: نسيطر على 80% من قطاع غزة| أخبار التوك شو
سعر أقل عيار ذهب اليوم 19-9-2025
كل ما يحتاج فلوس يطبع.. حبس أخطر مزور للعملات في الجيزة
أكتر من 3.5 ألف فرصة.. تفاصيل وظائف وزارة العمل داخليا وبالخارج وكيفية التقديم
سفير مصر في نيروبي يلتقي بالمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة
سعر الذهب عيار 21 الآن الخميس 18 سبتمبر 2025
سفير مصر الجديد في مالابو يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية غينيا الاستوائية
برعاية الرئيس السيسي.. وزيرة التضامن تشهد افتتاح الملتقى الدولي التاسع لفنون ذوي الهمم "أولادنا"
تركيا: التعاون الاقتصادي والتجاري مع مصر والسعودية متواصل
رياضة

مدرب أوكلاند: بيراميدز أقوى مما توقعت وقادرون على الفوز أمام أهلي جدة في كأس إنتركونتيننتال

بول بوسا المدير الفني لفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي
بول بوسا المدير الفني لفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي
إسلام مقلد

أكد بول بوسا المدير الفني لفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، أن نادي بيراميدز قادر على الفوز أمام أهلي جدة في الدور المقبل من بطولة كأس إنتركونتيننتال.

وقال بول بوسا المدير الفني لفريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي في حواره مع برنامج ستاد المحور: "لا، لم أتفاجأ تمامًا بمستوى بيراميدز كنا نتوقع فريقًا قويًا جدًا جدًا، لكن ربما كانوا أفضل حتى مما توقعنا".

وأضاف: "بالتأكيد كانوا يستحقون الفوز بالمباراة بوضوح، لكني كنت سعيدًا بأدائنا أيضًا، أعتقد أننا لعبنا بأفضل ما نستطيع تقريبًا في ظل الظروف، لكن نعم، كانوا فريقًا ممتازًا جدًا، وأعتقد أنهم بالفعل يُقارنون بشكل إيجابي بالفرق التي وجهناها في كأس العالم للأندية في أمريكا هذا العام".

وأكمل: "أعتقد أن لدى بيراميدز فرصة ممتازة للتأهل إلى المرحلة التالية عندما يواجه الأهلي في غضون حوالي 10 أيام أو أسبوع من الآن، نعم، أعتقد أن لديهم إمكانية كبيرة جدًا جدا للتقدم، إنهم فريق قوي جدًا كما قلت، ربما أفضل مما توقعنا، رغم أننا كنا نتوقع أنهم سيكونون جيدين للغاية، لكنهم كانوا أقوياء في كل المراكز وسلسين في لعبهم، وكما ذكرت، يمكن مقارنتهم بشكل إيجابي بالفرق التي وجهناها في أمريكا".

واختتم حديثه قائلًا: "أعتقد أن باريس سان جيرمان لا يمكن تجاوزه كأبرز المرشحين للفوز بالبطولة، لكن خصمهم في النهائي قد يأتي من أي فريق آخر من أي مكان في العالم، أعتقد أن أحد الأمور التي حققتها هذه البطولة هو رفع مستوى المنافسة في كل أنحاء العالم، فالفرق سواء من أفريقيا أو آسيا أو أمريكا الجنوبية، كانت دائمًا قوية، لكن حتى أمريكا الشمالية أصبحت الآن أكثر تنافسية ومع ذلك، تبقى أوروبا هي المكان الذي يضم أكبر عدد من اللاعبين المحترفين الكبار، وهو المكان الذي يطمح أغلب اللاعبين للانتقال إليه واللعب هناك".

أوكلاند سيتي النيوزيلندي أوكلاند سيتي بيراميدز كأس إنتركونتيننتال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

