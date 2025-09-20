القبض على المتهمين بالسطو على محل بمصر القديمة

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط مرتكبي واقعة النصب والاحتيال على مالك محل والاستيلاء منه على مبلغ مالي بالقاهرة بأسلوب انتحال الصفة.





تلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من مالك محل، مقيم بدائرة القسم، بتضرره من 3 أشخاص لنصبهم واحتيالهم عليه والاستيلاء على مبلغ مالي منه بأسلوب انتحال الصفة.

وبإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة.

وتبين أن المتهمين 3 أشخاص لـ اثنين منهم معلومات جنائية، وبحوزتهم مبلغ مالي وطبنجة صوت وجهاز لاسلكي.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وأقروا بارتكابهم واقعتي نصب بذات الأسلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.