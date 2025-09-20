الداخلية تكشف تفاصيل ضبط عصابة لسرقة الدراجات النارية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب القطع وتوصيل الأسلاك، ونفذ 6 عمليات بالقاهرة.



تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا يفيد بضبط (عاطلَين "لأحدهما معلومات جنائية") لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب (6 وقائع) سرقة دراجة نارية بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما سيئا النية “تم ضبطهما” وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.