الداخلية تكشف تفاصيل ضبط 3 متهمين استولوا على أموال مواطن

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات بلاغ تقدم به مالك محل إلى قسم شرطة مصر القديمة، أفاد فيه بتعرضه لواقعة نصب واحتيال من قبل ثلاثة أشخاص استولوا منه على مبلغ مالي، بعدما انتحلوا صفة جهة رسمية.

وبعد إجراء التحريات، تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم ثلاثة أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وعُثر بحوزتهم على مبلغ مالي، وطبنجة صوت، وجهاز لاسلكي. وبمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة باستخدام الأدوات المضبوطة، كما اعترفوا بتنفيذ واقعتين مماثلتين بنفس الأسلوب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.