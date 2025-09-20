الداخلية تكشف تفاصيل فيديو التعدي على شخص وتهديده بكفر الشيخ

كشف الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدى بالسب على آخر وتهديده بكفر الشيخ.

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل "له معلومات جنائية"– مقيم بدائرة مركز شرطة سيدى سالم بكفر الشيخ)، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين – سلاح أبيض) وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والتعدى على زوج والدته "القائم على النشر" (مزارع – مقيم بدائرة المركز) لوجود خلافات بينهما حول الميراث.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

