إصابة 19 شخصا في انقلاب اتوبيس بمصر الإسماعيلية

أصيب 19 شخصا بكدمات وسحجات وكسور في أماكن متفرقة بأنحاء الجسد إثر وقوع حادث انقلاب اتوبيس بطريق مصر الاسماعيلية أمام مدخل الشروق 2 اتجاه الاسماعيلية.

وتم نقل المصابين الي مستشفيات العاشر والشروق وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي العاشر الجامعي ومستشفي الغندور ومستشفي خميس بدائرة العاشر من رمضان يفيد باستقبال 11 شخص مصابين بكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.

وبالإنتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث انقلاب اتوبيس 26 بطريق مصر الاسماعيلية أمام مدخل الشروق 2 اتجاه الاسماعيلية وتم نقل 11 من المصابين الي مستشفيات العاشر و8 اخرين الي مستشفي الشروق وجاري تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.