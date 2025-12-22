فصل الكهرباء غداً عن قرية الكراكات وتوابعها بكفر الشيخ

أعلنت هندسة كهرباء بيلا، فصل التيار عن مغذي محولات كهرباء الكراكات بمركز بيلا، غداً الثلاثاء الموافق 23 ديسمبر الجاري اعتباراً من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً، وذلك لعمل صيانة على المُغذي.

وأوضحت هندسة الكهرباء، في بيان اليوم الإثنين، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قرية الكراكات وتوابعها بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

وتتقدم هندسة كهرباء بيلا، بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع المذكورة.