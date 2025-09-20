ضبط شخص لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين بالمنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخص لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال إنتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك ، والتحصل على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بالعملاء والإستيلاء على أموالهم بالمنيا.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة المنيا) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم عقب إيهامهم بكونه موظف خدمة عملاء بالبنوك ومطالبتهم بتحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم فى الحصول على قروض وكذا بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم وإستخدامها فى الإستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه .. وبحوزته ( 3 هواتف محمولة – 6 شريحة هاتف محمول "بفحصهم فنياً تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى") ، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.