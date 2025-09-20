إصابة مفتشين تموين وسائق في حادث أثناء توجههم لحملة في المنوفية

أصيب اثنين من مفتشي التموين والسائق في محافظة المنوفية في حادث انقلاب سيارة علي الطريق الإقليمي بمركز الباجور أثناء توجههم للتفتيش علي المخابز في حملة رقابية.

تلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة الباجور بإنقلاب سيارة علي الطريق الإقليمي في نطاق مركز الباجور.

بالانتقال تبين إصابة اثنين من مفتشي التموين وسائق السيارة أثناء توجههم لأداء عملهم وحملة رقابية علي المخابز بمركز اشمون.

وتم نقل المصابين الي المستشفي وتبين أن حالتهم الصحية مستقرة وتلقوا الاسعافات الاولية.

فيما تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.