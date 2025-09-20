أكاديمية الشرطة تنظم دورة تدريبية في مجال فحص الوثائق

استضافت أكاديمية الشرطة بمركز بحوث الشرطة، دورة تدريبية بعنوان "إعداد المدربين فى مجال فحص الوثائق" بالتعاون مع البرنامج الأورومتوسطى للشرطة، بمشاركة 12 متدربا من دول (مصر- الأردن- فلسطين).

وتضمن برنامج الدورة التدريبية التعريف بـ (أهداف "البرنامج الأورومتوسطى للشرطة "- الدورة التدريبية" المفاهيم الأساسية لتدريب المدربين" - وكذا العديد من المحاضرات والمناقشات والأنشطة التدريبية حول الخصائص الأمنية فى الوثائق الأصلية- تقنيات التحقيق لإكتشاف تزوير الوثائق- إستخدام الوثائق المزورة فى الجرائم الأُخرى- خصائص التدريب لموظفى إنفاذ القانون المكلفين بالتحقيق فى جرائم تزوير الوثائق- أساليب التزوير والتعديل الشائعة- الأدوات والإتجاهات التكنولوجية الحديثة فى التدريب والتعليم- الإتجاهات الجديدة فى التدريب الموجه لممثلى إنفاذ القانون")، فضلاً عن إعداد المتدربين لعروض تقديمية فى مجال فحص الوثائق بإستخدام الأدوات والتقنيات الحديثة.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام الوزارة بالانفتاح على جميع المنظمات الدولية المعنية، دعماً وتعزيزاً لمسارات التعاون فى مجال فحص الوثائق ويعكس مدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية.

وفى نهاية الدورة تقدم الخبراء القائمين على التدريب بالشكر لممثلى الوزارة وأكاديمية الشرطة على الدعم المستمر لبرامجها التدريبية.