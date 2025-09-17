قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الداخلية تضبط قائد سيارة يسير عكس الاتجاه بالقاهرة| فيديو
سامسونج تطرح رسميا تحديث One UI 8 لهواتف جالاكسي.. شوف تليفونك بينهم
رفع معاش المحامين إلى 4 آلاف جنيه.. التصويت خلال أيام
ننشر تفاصيل نظام امتحانات وتقييمات طلاب “سنة اولى بكالوريا ”
خالد أبو بكر: حكومة نتنياهو تعاني تراجع الدعم الدولي وتواجه عزلة كبيرة
شلبي: الأهلي يعقد عمومية خاصة لتوفيق أوضاعه وفق تعديلات قانون الرياضة
الفيدرالي الأمريكي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس لأول مرة في 2025
خالد أبو بكر: مصر ستظل في مشكلة مع إسرائيل طالما أن هذا الكيان يمارس العدوان
خالد أبو بكر: مصر تعمل في الملف الخارجي بشرف ونزاهة وقوة
عاجل | قرارات نهائية بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب المرحلة الثانوية
كله بسبب 2011.. أحمد موسى: جنوب سوريا خارج المشهد.. ودمشق لا تملك قول لا لإسرائيل
أنت تضر بلدك كثيرًا.. ترامب يوبّخ صحفيًا أستراليًا بسبب أسئلة عن أعماله
مقالات

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

إبراهيم النجار
إبراهيم النجار
إبراهيم النجار

الاحتلال يعلن بدء مرحلة حاسمة في غزة. بموازاة تقارير عن بدء عملية اجتياح المدينة بريا. والأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية. من يوقف نتانياهو؟. غزة تدخل مرحلة جديدة. 

تلك حالة غزة من الأرض ومن الجو. وما بين المشهدين، تروي غزة قصتها للعالم. نزوح تلو آخر، وقصف وتدمير ممنهج، ومجازر.

نتانياهو، يعلن بدء المرحلة التالية من "عربات جدعون". ويتحدث عن بدء مرحلة حاسمة. ويهدد وزير أمنه بإحراق غزة. تصريحات توحي بأن العملية البرية في غزة، بدأت للتو. فيما المعطيات الميدانية، تسجل بدءها منذ أسابيع. ومنها يستخدم الاحتلال، تكتيك الدفع بالنار.

ويواصل استهداف الأبراج السكنية. وتعميق التهجير الجماعي. علي وقع كل ذلك. تخرج الأمم المتحدة، لتعلنها إبادة جماعية. يتحمل مسئوليتها نتانياهو، ومسئولو الكيان. تقرير أتي متاخرا، بحسابات من عاش أهوال الحرب، وأنتظر عدالة هذا العالم. لوحت إسرائيل، باجتياح غزة بريا أكثر من مرة. والاجتياح لا يعني انتقال القتال من الجو إلي الأرض فقط. بل دخول معركة شوارع وأنفاق. حيث تختفي الحدود بين المقاتلين والمدنيين. ما ينذر بخسائر بشرية مضاعفة. ونزوح جماعي، وانهيار ما تبقي من البنية التحتية في القطاع. 

هي ليست عملية برية تبدأ، هي فصل جديد من فصول الإبادة. تدشنه إسرائيل، بعد ساعات قليلة فقط من زيارة أوفي أصدقائها، وبعد قمة عربية إسلامية، انتهت من حيث بدأت. وعلي ما يبدو، فإن تحالف تل أبيب وواشنطن. أقوي من مؤتمرات الخطاب وبيانات الشجب والإدانة.

ويبقي السؤال. هل يمهد الاجتياح لحسم تسعي إليه تل أبيب، أم لفتح الباب أمام فوضي بلا نهاية؟ وأخيرا، بين الغطاء الأمريكي المفتوح، واللا تأثير العربي. من يوقف نتانياهو؟.

