عودة الروح والرجولة.. نجم الزمالك ينفجر غضبا بعد فوز الأهلي على سيراميكا

انتقد أحمد دويدار نجم الزمالك السابق، الفوز الذي حققه الأهلي على نظيره سيراميكا كليوباترا، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز 2025-26.

ونجح الأهلي في استعادة ذاكرة الانتصارات بالفوز على نظيره سيراميكا بهدف دون رد، سجله محمود حسن تريزيجيه، في المباراة التي جمعت بين الفريقين لحساب منافسات الجولة السابعة من مسابقة دوري نايل.

وكتب دويدار عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: "الأهلي يفوز على سيراميكا.. عودة الروح والرجولة والحكام والاحتواء وكريم نيدفيد ونجم الماتش معلق الماتش أهلاوي أكتر من اللاعبين في قناة المفروض محايدة الأهلي يا سادة بملياراته مش محتاج كل ده الدوري لسه بدري أوي على الكلام ده؟".

وأتم: “خوان بيزيرا كركب الدنيا خالص”.

الفوز رفع رصيد الأهلي إلى 9 نقاط، ليقفز للمركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند 10 نقاط في المركز الثامن.





