أحمد صبيحة: أنا المدافع الأفضل حاليا.. وتفوقت على جميع مهاجمي الدوري

أكد أحمد صبيحة، لاعب إنبي، أن مدافعي الأهلي كلهم لاعبون كبار، ومن الطبيعي وقوع أخطاء، لكن تكرارها هو ما يعد أمرًا غريبا.

وقال "صبيحة"، في تصريحات لبرنامج “نجوم دوري نايل” مع أحمد المصري عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”، إن خط دفاع الأهلي حاليًا كلاسيكي، ليس هناك لاعب قادر على صناعة الفارق أو تغطية أخطاء الزملاء مثل محمد عبد المنعم.

وأضاف: “الأهلي افتقد خبرات وقدرات محمد عبد المنعم، كان أفضل مدافع في مصر، غيابه أضعف كثيرًا خط دفاع الأحمر، لأنه ليس لاعبًا عاديًا، لكنه قائد حقيقي لخط دفاع الفريق رغم صغر سنه، هو لاعب كبير وهادئ ولعبت بجواره في منتخب الشباب”.

وتابع لاعب إنبي: "سأقدم دويتو دفاعيا قويا مع "بيكهام" لأنه كوير ويمتلك خبرات دولية طويلة".

واستطرد: “ما يميزني عن لاعبي دفاع الأهلي هو السرعة والارتقاء العالي، وأحمد طارق، لاعب زد، ومحمد إسماعيل، لاعب الزمالك، وأنا، أفضل المدافعين حاليًا في مصر”.

وواصل: “لم أواجه أي مهاجم قوي هذا الموسم، الحمد لله تفوقت على الجميع، عندما أدخل أي مباراة يكون كامل تركيزي مع نفسي وليس مع المهاجم أو اسمه، وهو ما يمنحني الأفضلية على أي مهاجم”.

وأنهى أحمد صبيحة حديثه قائلا: “لست مغرورًا، أنا فقط أثق في قدراتي وإمكانياتي، ولا أركز في أي شيء سوى نفسي، وهذا هو الفارق بيني وبين أي مدافع آخر في مصر”.