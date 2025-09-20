قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

قرار جديد في استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور

الطفل ياسين بالبحيرة
الطفل ياسين بالبحيرة
ساندي رضا

قررت محكمة جنايات مستأنف دمنهور، الدائرة الثالثة، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، برئاسة المستشار أشرف عياد، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين إيهاب الشنواني وفخر الدين عبد التواب، ومحمد سعيد، اليوم السبت، الموافق 20 سبتمبر، تأجيل استئناف المتهم بالتعدي على ياسين تلميذ دمنهور لجلسة 24 سبتمبر لتكليف النيابة ودفاع المتهم بضم أوراق التحقيق مع متهمة أخرى بنيابة أمن الدولة العليا.

واستمعت المحكمة في جلستها اليوم لكبير الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بطنطا، ومناقشة من فريق الدفاع عن المجني عليه وعن المتهم.

وكانت محكمة جنايات إيتاي البارود بالبحيرة، في جلستها الماضية بتاريخ 18 أغسطس الماضي، أجلت نظر استئناف المتهم على الحكم الصادر ضد المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ قضية الطفل ياسين تلميذ مدرسة خاصة بدمنهور، إلى جلسة اليوم، بسبب غياب كبير الأطباء الشرعيين، والذي يقضي بالسجن المؤبد على المتهم ص. ك ، 79 عامًا، ، لاتهامه بهتك عرض الطفل .

وكانت محكمة جنايات دمنهور قد أصدرت حكمها السابق في 30 أبريل الماضي بالسجن المؤبد على المتهم، بعدما وجهت له النيابة العامة تهمة "هتك عرض طفل لم يبلغ 18 عامًا بغير قوة أو تهديد"، وفقًا لنصوص قانون العقوبات.

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الجريمة تمثل انتهاكًا صارخًا لحرمة الجسد البريء للطفل، وتهديدًا خطيرًا للمجتمع، الأمر الذي يستوجب العقوبة المشددة لردع المتهم وغيره.

البحيرة الطفل ياسين جلسة اليوم الإستئناف

