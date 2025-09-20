جايبلهم سبايدرمان.. ولي أمر يلبي أمنية أبنائه في أول يوم دراسي بالبحيرة

لبى ولي أمر رغبة أبنائه في تواجد سبايدر مان معهما في أول أيام الدراسة، وقرر أن يذهبا إلى مدرستهما معاذ بن جبل بدمنهور، مع شخص يرتدي زي الشخصية الشهيرة.

وقال ولي أمر الطفلين إنه لجأ لهذه الفكرة لتحبيبهما في المدرسة والدراسة من اليوم الأول لعلمه بارتباط طفليه بهذه الشخصية وحبهما لها.

ومن جانبه أكد يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، اكتمال استعدادات المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد، وشملت الاستعدادات متابعة نظافة دورات المياه وتوافر المطهرات اللازمة لتعقيم الفصول وتطهيرها، وتكثيف أعمال نظافة المحيط الخارجي للمدارس، بجانب إجراءات الأمن والسلامة ومواجهة أية معوقات قد تؤثر سلبًا على انتظام سير العملية التعليمية.

وشدد الديب على مديري الإدارات التعليمية بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للتأكد من جاهزية المدارس، وتنفيذ تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، خاصة فيما يتعلق بتسجيل الحضور والانصراف، وتفعيل الأنشطة التربوية، ومتابعة استلام الكتب، والالتزام بخطة توزيع البرامج الدراسية.

وأضاف أنه تم الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة، ومراجعة المباني والتجهيزات المدرسية، وتجديد دهانات البوابات، وغسيل وتطهير خزانات المياه، ومراجعة طفايات الحريق والوصلات الكهربائية، ورفع أي إشغالات أو تراكمات قمامة بمحيط المدارس، بجانب تهذيب الأشجار وصيانة الأثاث وتزيين الأسوار والفصول.

كما تم التأكيد على تفعيل دور الإذاعة المدرسية وطابور الصباح، وغرس قيم الولاء والانتماء، والالتزام بتحية العلم والنشيد الوطني، إضافة إلى عقد لقاءات دورية مع أولياء الأمور للاستماع إلى مقترحاتهم حول تطوير المنظومة التعليمية.

وأكد وكيل الوزارة انتظام عمل لجان المتابعة المشكلة للمرور على جميع المدارس للتأكد من جاهزيتها وتوافر شروط السلامة الإنشائية وكافة عوامل الأمان التي تحول دون تعرض الطلاب لأي خطورة.