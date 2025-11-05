أول تعليق من باراك أوباما بعد فوز ممداني بمنصب عمدة نيويورك

رحب الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بانتصارات عدد من مرشحي الحزب الديمقراطي في انتخابات أمس الثلاثاء، مؤكداً أن هذه النتائج تعكس قدرة الحزب على الفوز عندما يتوحد خلف قيادات قوية تنظر إلى المستقبل وتركز على قضايا الناس.

وقال أوباما في منشور عبر منصة إكس (تويتر سابقاً):

"أهنئ جميع مرشحي الحزب الديمقراطي الذين فازوا الليلة. إنها تذكرة بأننا عندما نتوحد خلف قيادات قوية تهتم بالقضايا التي تهم المواطنين، يمكننا أن نحقق النصر."

وأضاف: "ما زال أمامنا الكثير من العمل لنقوم به، لكن المستقبل يبدو أكثر إشراقاً قليلاً."

وكان أوباما قد أشاد سابقاً بحملة زهران ممداني، المرشح الديمقراطي ذي الأصول الهندية، واصفاً إياها بـ"المبهرة"، لكنه امتنع عن تأييده رسمياً، ولم يعلق على فوزه في الانتخابات الأخيرة.

وتأتي تصريحات أوباما في وقت يسعى فيه الحزب الديمقراطي إلى تعزيز موقعه الانتخابي استعداداً لمعركة الرئاسة المقبلة في مواجهة الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.