حبيبه بطل فيلم سبايدر مان : متحمسة للعمل معا في فيلم جديد

أعربت النجمة مونيكا باربارو عن حماسها للعمل مع حبيبها الممثل الشهير أندرو غارفيلد، ضمن طاقم فيلم جديد للمخرج الإيطالي لوكا غوادانينو بعنوان Artificial.



وفي تصريحاتها لموقع Entertainment Tonight خلال العرض الأول لمسلسلها الجديد على نتفليكس “FUBAR” يوم الأربعاء 11 يونيو 2025، قالت باربارو، البالغة من العمر 34 عامًا، إنها لا تستطيع الإفصاح عن تفاصيل كثيرة حول الفيلم، إلا أنها متحمسة للغاية للعمل مع المخرج غوادانينو.





“أنا متحمسة جدًا للعمل مع لوكا، فهو أحد مخرجيّ المفضلين، وأعتقد أن الجميع يتمنى العمل معه.”

وحين سُئلت بشكل مباشر عن مدى حماسها للعمل إلى جانب أندرو غارفيلد، ضحكت وقالت:

“أنا متحمسة للعمل مع طاقم العمل بأكمله، سيكون وقتًا رائعًا!”

ووفقًا لتقارير متعددة صدرت في 3 يونيو، فإن فيلم Artificial هو دراما كوميدية تدور أحداثها في عالم الذكاء الاصطناعي. وأشارت بعض المصادر (منها Deadline وThe Hollywood Reporter) إلى أن الفيلم يستعرض الأحداث التي وقعت في شركة “OpenAI” عام 2023، حين تم فصل المدير التنفيذي سام ألتمان ثم إعادته إلى منصبه خلال أيام قليلة.





ويُذكر أن الممثل الروسي يورا بوريسوف (بطل فيلم Anora) في مفاوضات أيضًا للانضمام إلى طاقم العمل.

الفيلم سيكون ثاني تعاون متتالٍ بين غارفيلد والمخرج غوادانينو، بعد فيلم After the Hunt الذي يشارك فيه إلى جانب جوليا روبرتس وأيو إيديبي، ومن المقرر عرضه في صالات السينما بتاريخ 10 أكتوبر المقبل.

وكانت مصادر خاصة لمجلة PEOPLE قد كشفت في فبراير 2025 عن علاقة تجمع بين باربارو وغارفيلد، ووصفتها بأنها علاقة “هادئة وقائمة على الخصوصية”، حيث شوهد الثنائي في مناسبات متعددة، منها جولات تسوق في ماليبو، ولقاء بعد حفل الميت غالا، ومواعيد في مسارح برودواي.





وعلى الرغم من أن الثنائي لم يعلنا رسميًا عن علاقتهما، فإن ظهورهما المتكرر معًا أثار التكهنات، خاصة أن غارفيلد صرّح سابقًا لمجلة Esquire في أكتوبر 2024:

“لن أتكلم أو أؤكد أو أنفي أي شيء يخص حياتي الشخصية، أبدًا.”





أعمال قادمة





من المتوقع أن تظهر باربارو قريبًا على الشاشة الكبيرة إلى جانب كريس هيمسوورث ومارك روفالو في فيلم Crime 101 المقرر عرضه عام 2026.

بينما ينتظر غارفيلد عرض فيلم After the Hunt، وكذلك The Magic Faraway Tree المقرر عرضه في 19 ديسمبر.







