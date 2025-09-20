رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

يبحث الكثير عن أسعار البنزين اليوم السبت في مصر، حيث يستمر العمل بالأسعار الحالية للبنزين حتى شهر أكتوبر المقبل، دون أي تعديل يذكر، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

ويأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، خاصة في ظل تقلبات أسواق الطاقة العالمية، وارتفاع أسعار النفط على المستوى الدولي.

أسعار البنزين اليوم في مصر

بحسب القرار الحكومي الأخير، تواصل محطات الوقود في جميع المحافظات العمل بالأسعار الرسمية المعتمدة منذ أبريل الماضي، وجاءت على النحو التالي:

سعر لتر البنزين 95 أوكتان: 19 جنيهًا

سعر لتر البنزين 92 أوكتان: 17.25 جنيهًا

سعر لتر البنزين 80 أوكتان: 15.75 جنيهًا

وتؤكد هذه المستويات من أسعار البنزين اليوم التزام الحكومة بآلية التثبيت المرحلي لحماية المواطن من أي اضطرابات مفاجئة في الأسواق العالمية.

أسعار السولار والغاز والمازوت

سعر لتر السولار: 15.5 جنيهًا

سعر الغاز الطبيعي للسيارات: 7 جنيهات للمتر المكعب

سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات: 10,500 جنيه

وتشير هذه الأسعار إلى أن الحكومة مستمرة في تقديم الدعم المباشر لبعض أنواع المحروقات، بما يحافظ على توازن السوق ويحد من ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج.

الزيادة الأخيرة المتوقعة في أكتوبر

تطرق رئيس الوزراء خلال حديثه إلى ملف تسعير الوقود، حيث أكد أن هناك خطة إصلاح واضحة المعالم فيما يخص الأسعار.

وأوضح أن الزيادة المقررة التي كان من المفترض تطبيقها، لن تتم قبل مرور 6 أشهر كاملة، أي في أكتوبر القادم، مشيرًا إلى أنه في حال استقرت الأسعار العالمية عند مستوياتها الحالية، فمن المرجح أن تكون هذه الزيادة هي الأخيرة من نوعها، على الأقل فيما يتعلق بالزيادات الحقيقية، كما شدد على أن الحكومة ستستمر في تقديم دعم مباشر لسعر السولار حتى بعد تلك الزيادة.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال جلسة حوارية موسعة عقدها مساء الثلاثاء الماضي، مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، حيث تمت مناقشة عدة ملفات أساسية تهم الرأي العام، منها البكالوريا الجديدة، الإيجار القديم، بالإضافة إلى ملف أسعار البنزين اليوم، والذي ظل محور اهتمام كبير في ظل التغيرات الاقتصادية الراهنة.

تأجيل اجتماع لجنة التسعير التلقائي

أوضحت رئاسة مجلس الوزراء أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية، التي كان من المقرر عقد اجتماعها في يوليو الماضي، تم تأجيله لمدة 3 أشهر إضافية، ليعقد في أكتوبر المقبل.

وبذلك يستمر العمل بالأسعار المعلنة منذ أبريل 2025 وحتى أكتوبر دون أي تعديل، ما يمنح المواطنين فترة من الاستقرار السعري ويحميهم من أي أعباء إضافية خلال هذه المرحلة.

تشديد الرقابة على محطات الوقود

أكدت الحكومة أن الأجهزة التنفيذية في مختلف المحافظات تفرض رقابة مشددة على جميع محطات الوقود، للتأكد من الالتزام التام بالأسعار الرسمية المعلنة، والتعامل بحسم مع أي محاولات استغلال أو مخالفات، وشددت على أن الالتزام بأسعار البنزين اليوم ومختلف المشتقات البترولية يعد خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.

موعد اجتماع لجنة التسعير المقبل

من المقرر أن تعقد لجنة التسعير التلقائي اجتماعها الدوري القادم في أكتوبر 2025، وفق الآلية المعتمدة التي تُعقد كل ثلاثة أشهر (يناير، أبريل، يوليو، وأكتوبر). وسيكون الاجتماع المرتقب حاسمًا لمراجعة أسعار البنزين اليوم وباقي المحروقات، مع الأخذ في الاعتبار حركة الأسواق العالمية والمتغيرات الاقتصادية الداخلية

معايير تحديد أسعار البنزين

تستند لجنة التسعير التلقائي عند تحديد أسعار البنزين اليوم إلى ثلاثة محاور رئيسية:

متوسط الأسعار العالمية للنفط الخام

تكلفة الإنتاج والنقل داخل مصر

أسعار صرف الجنيه المصري أمام الدولار

هذه المعايير تضمن وجود آلية عادلة وشفافة تعكس الواقع الاقتصادي وتوازن بين مصالح الدولة والمواطن.