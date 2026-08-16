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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تقدر تعدل رغباتك قبل غلق المرحلة الثانية.. نصائح مهمة للطلاب خلال تسجيل رغباتهم

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات
البهى عمرو

شدد الكاتب الصحفي رفعت فياض، المتخصص في التعليم والخبير التربوي، على ضرورة مراجعة طلاب المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات جميع رغباتهم قبل غلق باب التسجيل في السابعة مساء اليوم، مؤكدًا أن آخر تعديل يجريه الطالب هو المعتمد عند إعلان النتيجة.

وأوضح رفعت فياض خلال مداخلة هاتفية مع روان أبو العينين ونهاد سمير ببرنامج صباح البلد على قناة صدى البلد أن المرحلة الثانية تضم نحو 266 ألف طالب وطالبة، بحد أدنى 68.75% لطلاب علمي علوم ورياضة، و64.06% لطلاب الشعبة الأدبية، مشيرًا إلى أن الطالب يستطيع تعديل رغباته حتى قبل موعد الغلق بنحو نصف ساعة.

وطالب الطلاب بمراجعة ترتيب الـ75 رغبة، مع الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي، وترتيب الكليات وفق المناطق الجغرافية المحددة، حتى لا يواجه الطالب بعد إعلان النتيجة مشكلة الحصول على كلية بعيدة رغم وجود كلية أقرب تقبل مجموعه.

وأشار الخبير التربوي إلى أن إعلان نتيجة المرحلة الثانية سيؤدي إلى شغل أكثر من 95% من الأماكن المتاحة في الجامعات الحكومية، بينما ستتبقى أماكن محدودة في بعض الكليات التي تشترط اختبارات قدرات، إلى جانب بعض الأماكن في كليات الخدمة الاجتماعية ودار العلوم والآداب بنظام الانتساب، فضلًا عن معظم المعاهد.

وأكد أن اختيار الطالب للتخصص يجب ألا يعتمد على مجموعه فقط، وإنما على مدى ملاءمة التخصص لقدراته واهتماماته وفرصه المستقبلية في سوق العمل.


 

الجامعات تنسيق الجامعات صدى البلد الشعبة الأدبية

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