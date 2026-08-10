الكاف يعلن أجندة بطولاته في الموسم الجديد.. مصر لأمم أفريقيا تحت 23 وجنوب أفريقيا للسوبر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، عن تفاصيل استضافة الدول للمنافسات القارية خلال الموسم الجديد

حيث ستُقام كأس أمم إفريقيا، في كينيا وتنزانيا وأوغندا 2027، في الفترة الممتدة من 19 يونيو إلى 17 يوليو 2027، على أن تنطلق التصفيات بدءا من شهر سبتمبر 2026.

كأس السوبر الإفريقي 2027

ستُقام كأس السوبر الإفريقي 2027، في تشواني، جنوب إفريقيا، بين نادي ماميلودي صن داونز، بطل دوري أبطال إفريقيا، ونادي اتحاد الجزائر، حامل لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، يوم الأحد 8 نوفمبر 2026، على الساعة 15:00 بالتوقيت المحلي (13:00 بتوقيت غرينتش).

مسابقات "الكاف" 2026-2027: غانا ومصر والسنغال والمغرب تستضيف النهائيات

تستضيف، غانا، كأس أمم إفريقيا تحت 20 سنة، 2027، خلال شهري فبراير ومارس من، العام المقبل، بينما سيختضن المغرب، كأس أمم إفريقيا تحت 17 سنة، 2027، خلال شهري أبريل ومايو.

مصر تستضيف كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة

ستكون مصر هي البلد المضيف لكأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة 2027، التي ستكون بمثابة البطولة المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028.

ويدرس "الكاف" إمكانية إطلاق كأس أمم إفريقيا جديدة تحت 17 سنة للسيدات، بهدف إطلاق المسابقة، العام المقبل، في حال استيفاء المتطلبات الرياضية والتنظيمية اللازمة.

لتعزز استثمارات "الكاف" في كرة القدم النسائية، وتوفير مسارا تنافسيا مهما آخر للاعبات الشابات في مختلف أنحاء القارة.

سيستضيف المغرب كأس أمم إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة 2026 في الفترة الممتدة من 12 إلى 21 أكتوبر، بينما ستُقام كأس أمم إفريقيا لكرة القدم الشاطئية 2026 في السنغال، خلال شهر نوفمبر.

تم إحراز تقدم في العمل على دوري الأمم الإفريقي المُقترح، حيث تمت مناقشة نظام المسابقة داخل اللجنة التنفيذية لـ"الكاف".

ويأتي المشروع ضمن الاستراتيجية الأوسع لـ"الكاف" الرامية إلى توفير كرة قدم دولية أكثر أهمية وجاذبية تجارياً للاتحادات الأعضاء.