أسعار الأسماك اليوم.. تراجع قوي في الجمبري وارتفاع البلطي الممتاز

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المصرية، اليوم الأحد 5 يوليو 2026، تباينًا ملحوظًا، مع هيمنة التراجعات على معظم الأصناف، خاصة الجمبري بمختلف أنواعه، إلى جانب انخفاض أسعار عدد من الأسماك الشعبية والفاخرة، بينما سجلت أصناف محدودة زيادات في مقدمتها البلطي الممتاز والبلطي الأسواني والبياض الممتاز.

أسعار البلطي والبياض اليوم

البلطي الممتاز: 111.58 جنيه – التغير: ارتفاع 7.32 جنيه.

البلطي الأسواني: 101.18 جنيه – التغير: ارتفاع 6.18 جنيه.

البلطي الصغير: 76.39 جنيه – التغير: ارتفاع 2.36 جنيه.

فيليه البلطي: 171.20 جنيه – التغير: انخفاض 18 جنيهًا.

البياض الممتاز: 160.32 جنيه – التغير: ارتفاع 4.86 جنيه.

قشر البياض: 163.89 جنيه – التغير: انخفاض 18.79 جنيه.

أسعار الجمبري اليوم

الجمبري الجامبو: 620.54 جنيه – التغير: انخفاض 62.56 جنيه (أكبر تراجع اليوم).

الجمبري الممتاز: 489.84 جنيه – التغير: انخفاض 47.33 جنيه.

الجمبري الوسط: 384.69 جنيه – التغير: انخفاض 43.64 جنيه.

الجمبري الصغير: 263.44 جنيه – التغير: انخفاض 33.56 جنيه.

أسعار الأسماك البحرية

الماكريل المجمد: 161.21 جنيه – التغير: انخفاض 8.95 جنيه.

القاروص: 274.35 جنيه – التغير: انخفاض 13.25 جنيه.

الموزة: 115.62 جنيه – التغير: انخفاض 8.02 جنيه.

المرجان الممتاز: 170.33 جنيه – التغير: انخفاض 20.41 جنيه.

المرجان الوسط: 130.34 جنيه – التغير: انخفاض 16.01 جنيه.

البربوني الممتاز: 192.59 جنيه – التغير: انخفاض 42.41 جنيه.

البربوني المتوسط: 148.27 جنيه – التغير: انخفاض 15.94 جنيه.

الكابوريا: 160.93 جنيه – التغير: انخفاض 16.95 جنيه.

أسعار السبيط والأسماك الأخرى

السبيط: 363.33 جنيه – التغير: انخفاض 34.75 جنيه.

سمك موسى: 299.38 جنيه – التغير: انخفاض 56.37 جنيه.

سمك الشعور: 202.86 جنيه – التغير: انخفاض 33.81 جنيه.

المكرونة الخليجي: 113.04 جنيه – التغير: انخفاض 14.86 جنيه.

المكرونة السويسي: 128.67 جنيه – التغير: انخفاض 7.48 جنيه.

الوقار: 278.44 جنيه – التغير: ارتفاع 0.11 جنيه.

السردين المجمد: 106.80 جنيه – التغير: ارتفاع 0.13 جنيه.