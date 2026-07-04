الجمبري الجامبو عند 620 جنيهًا.. والبلطي الممتاز يقترب من 108 جنيهات للكيلو



شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بالأسواق المحلية، اليوم السبت 4 يوليو 2026، تحركات متباينة، مع ارتفاع أسعار عدد من الأصناف الأكثر طلبًا، وعلى رأسها البلطي والجمبري وقشر البياض، مقابل تراجع أسعار أنواع أخرى، أبرزها فيليه البلطي والسبيط والثعابين.



صعود أسعار البلطي



سجل سعر البلطي الممتاز نحو 107.97 جنيه للكيلو، بزيادة بلغت 3.42 جنيه، فيما وصل البلطي الأسواني إلى 97.42 جنيه للكيلو مرتفعًا بنحو 5.94 جنيه، وبلغ سعر البلطي الصغير 71.67 جنيه للكيلو بزيادة 1.32 جنيه.



في المقابل، تراجع سعر فيليه البلطي إلى 181.75 جنيه للكيلو بانخفاض 2.20 جنيه، بينما ارتفع سعر قشر البياض إلى 169.44 جنيه للكيلو بزيادة 3.22 جنيه، وسجل البياض الممتاز 163.26 جنيه للكيلو بارتفاع 2.23 جنيه.



الجمبري يواصل الصعود



وارتفع سعر الجمبري الجامبو إلى 620.09 جنيه للكيلو، بزيادة 6.76 جنيه، فيما بلغ سعر الجمبري الممتاز 504.57 جنيه للكيلو، وسجل الجمبري الوسط 388.45 جنيه للكيلو بارتفاع 3.89 جنيه.

كما قفز سعر الجمبري الصغير إلى 273.62 جنيه للكيلو، محققًا أكبر زيادة بين الأصناف البحرية بنحو 11.66 جنيه، بينما تراجع سعر السبيط إلى 330.41 جنيه للكيلو بانخفاض 6.55 جنيه، وارتفعت الكابوريا إلى 166.63 جنيه للكيلو بزيادة 2.17 جنيه.



تحركات الأسماك المجمدة



وسجل الماكريل المجمد 168.89 جنيه للكيلو بارتفاع 6.82 جنيه، في حين تراجع السردين المجمد إلى 117.78 جنيه للكيلو بانخفاض 3.22 جنيه.

كما انخفض سعر المكرونة الخليجي إلى 121.75 جنيه للكيلو بتراجع 2.54 جنيه، فيما سجلت المكرونة السويسي 129.77 جنيه للكيلو بانخفاض 2.79 جنيه.



تراجع أصناف متنوعة



وتراجعت أسعار البربوني الممتاز إلى 213.33 جنيه للكيلو بانخفاض 4.47 جنيه، بينما سجل البربوني المتوسط 169.25 جنيه للكيلو متراجعًا 5.63 جنيه.

كما انخفض سعر المرجان الممتاز إلى 182.60 جنيه للكيلو، فيما ارتفع المرجان الوسط إلى 148.26 جنيه للكيلو بزيادة 2.80 جنيه، وتراجع سعر الشعور إلى 205.46 جنيه للكيلو بانخفاض 8.22 جنيه.



هبوط الثعابين وموسى



وسجل الوقار 296.29 جنيه للكيلو بزيادة 5 جنيهات، فيما بلغ سعر القاروص 283.24 جنيه للكيلو بارتفاع طفيف بلغ 81 قرشًا، وتراجع سعر سمك الموزة إلى 128.45 جنيه للكيلو.

كما ارتفع سعر سمك القرش إلى 111.32 جنيه للكيلو، بينما انخفض الحدادي إلى 92.81 جنيه للكيلو، وسجل سمك موسى أكبر تراجع بين الأسماك بنحو 19.37 جنيه ليصل إلى 266.05 جنيه للكيلو، فيما هبطت أسعار الثعابين بمقدار 26 جنيهًا لتسجل 323.71 جنيه للكيلو.