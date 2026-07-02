ارتفاع في سعر البلطي والجمبري.. قائمة بأسعار الأسماك اليوم بالأسواق

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المحلية، اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026، تحركات متباينة، مع ارتفاع أسعار عدد من الأصناف الأكثر تداولًا وإقبالًا بين المستهلكين، على رأسها البلطي والجمبري وقشر البياض، مقابل تراجع أسعار فيليه البلطي وعدد من الأنواع الأخرى، وسط استمرار اختلاف الأسعار بين الأصناف وفقًا لآخر تحديثات الأسواق.

أسعار البلطي وفيليه البلطي وقشر البياض اليوم

سجل البلطي الممتاز 107.97 جنيه للكيلو، بارتفاع 3.42 جنيه.

وبلغ سعر البلطي الأسواني 97.42 جنيه للكيلو، بزيادة 5.94 جنيه.

فيما سجل البلطي الصغير 71.67 جنيه للكيلو، بارتفاع 1.32 جنيه.

وتراجع سعر فيليه البلطي إلى 181.75 جنيه للكيلو، بانخفاض 2.20 جنيه.

بينما سجل قشر البياض 169.44 جنيه للكيلو، بزيادة 3.22 جنيه.

ووصل سعر البياض الممتاز إلى 163.26 جنيه للكيلو، مرتفعًا 2.23 جنيه.

أسعار الجمبري والسبيط والكابوريا اليوم

سجل الجمبري الجامبو 620.09 جنيه للكيلو، بارتفاع 6.76 جنيه.

وبلغ سعر الجمبري الممتاز 504.57 جنيه للكيلو.

وسجل الجمبري الوسط 388.45 جنيه للكيلو، بزيادة 3.89 جنيه.

فيما ارتفع سعر الجمبري الصغير إلى 273.62 جنيه للكيلو، بزيادة 11.66 جنيه.

وتراجع سعر السبيط إلى 330.41 جنيه للكيلو، بانخفاض 6.55 جنيه.

بينما سجلت الكابوريا 166.63 جنيه للكيلو، بارتفاع 2.17 جنيه.

أسعار أبرز أنواع الأسماك الأخرى

سجل الماكريل المجمد 168.89 جنيه للكيلو، بارتفاع 6.82 جنيه.

وبلغ سعر السردين المجمد 117.78 جنيه للكيلو، بانخفاض 3.22 جنيه.

وسجل المكرونة الخليجي 121.75 جنيه للكيلو، بتراجع 2.54 جنيه.

كما سجلت المكرونة السويسي 129.77 جنيه للكيلو، بانخفاض 2.79 جنيه.

وتراجع سعر البربوني الممتاز إلى 213.33 جنيه للكيلو، بانخفاض 4.47 جنيه.

وسجل البربوني المتوسط 169.25 جنيه للكيلو، متراجعًا 5.63 جنيه.

وبلغ سعر المرجان الممتاز 182.60 جنيه للكيلو، بانخفاض 0.80 جنيه.

فيما ارتفع المرجان الوسط إلى 148.26 جنيه للكيلو، بزيادة 2.80 جنيه.

وتراجع سعر الشعور إلى 205.46 جنيه للكيلو، بانخفاض 8.22 جنيه.

وسجل الوقار 296.29 جنيه للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات.

وبلغ سعر القاروص 283.24 جنيه للكيلو، بزيادة 0.81 جنيه.

وسجل سمك الموزة 128.45 جنيه للكيلو، بانخفاض 0.95 جنيه.

وارتفع سعر سمك القرش إلى 111.32 جنيه للكيلو، بزيادة 0.65 جنيه.

فيما تراجع سعر الحدادي إلى 92.81 جنيه للكيلو، بانخفاض 0.27 جنيه.

وسجل سمك موسى 266.05 جنيه للكيلو، بانخفاض 19.37 جنيه.

كما تراجعت أسعار الثعابين إلى 323.71 جنيه للكيلو، بانخفاض 26 جنيهًا.