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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع في سعر البلطي والجمبري.. قائمة بأسعار الأسماك اليوم بالأسواق

أسعار الأسماك اليوم الخميس في الأسواق
أسعار الأسماك اليوم الخميس في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المحلية، اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026، تحركات متباينة، مع ارتفاع أسعار عدد من الأصناف الأكثر تداولًا وإقبالًا بين المستهلكين، على رأسها البلطي والجمبري وقشر البياض، مقابل تراجع أسعار فيليه البلطي وعدد من الأنواع الأخرى، وسط استمرار اختلاف الأسعار بين الأصناف وفقًا لآخر تحديثات الأسواق.

أسعار البلطي وفيليه البلطي وقشر البياض اليوم

سجل البلطي الممتاز 107.97 جنيه للكيلو، بارتفاع 3.42 جنيه.

وبلغ سعر البلطي الأسواني 97.42 جنيه للكيلو، بزيادة 5.94 جنيه.

فيما سجل البلطي الصغير 71.67 جنيه للكيلو، بارتفاع 1.32 جنيه.

البلطي

وتراجع سعر فيليه البلطي إلى 181.75 جنيه للكيلو، بانخفاض 2.20 جنيه.

بينما سجل قشر البياض 169.44 جنيه للكيلو، بزيادة 3.22 جنيه.

ووصل سعر البياض الممتاز إلى 163.26 جنيه للكيلو، مرتفعًا 2.23 جنيه.

أسعار الجمبري والسبيط والكابوريا اليوم

سجل الجمبري الجامبو 620.09 جنيه للكيلو، بارتفاع 6.76 جنيه.

وبلغ سعر الجمبري الممتاز 504.57 جنيه للكيلو.

وسجل الجمبري الوسط 388.45 جنيه للكيلو، بزيادة 3.89 جنيه.

الجمبري

فيما ارتفع سعر الجمبري الصغير إلى 273.62 جنيه للكيلو، بزيادة 11.66 جنيه.

وتراجع سعر السبيط إلى 330.41 جنيه للكيلو، بانخفاض 6.55 جنيه.

بينما سجلت الكابوريا 166.63 جنيه للكيلو، بارتفاع 2.17 جنيه.

أسعار أبرز أنواع الأسماك الأخرى

سجل الماكريل المجمد 168.89 جنيه للكيلو، بارتفاع 6.82 جنيه.

وبلغ سعر السردين المجمد 117.78 جنيه للكيلو، بانخفاض 3.22 جنيه.

وسجل المكرونة الخليجي 121.75 جنيه للكيلو، بتراجع 2.54 جنيه.

كما سجلت المكرونة السويسي 129.77 جنيه للكيلو، بانخفاض 2.79 جنيه.

وتراجع سعر البربوني الممتاز إلى 213.33 جنيه للكيلو، بانخفاض 4.47 جنيه.

وسجل البربوني المتوسط 169.25 جنيه للكيلو، متراجعًا 5.63 جنيه.

وبلغ سعر المرجان الممتاز 182.60 جنيه للكيلو، بانخفاض 0.80 جنيه.

فيما ارتفع المرجان الوسط إلى 148.26 جنيه للكيلو، بزيادة 2.80 جنيه.

اسعار السمك والجمبري

وتراجع سعر الشعور إلى 205.46 جنيه للكيلو، بانخفاض 8.22 جنيه.

وسجل الوقار 296.29 جنيه للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات.

وبلغ سعر القاروص 283.24 جنيه للكيلو، بزيادة 0.81 جنيه.

وسجل سمك الموزة 128.45 جنيه للكيلو، بانخفاض 0.95 جنيه.

اشخاص ممنوعون من تناول الجمبري

وارتفع سعر سمك القرش إلى 111.32 جنيه للكيلو، بزيادة 0.65 جنيه.

فيما تراجع سعر الحدادي إلى 92.81 جنيه للكيلو، بانخفاض 0.27 جنيه.

وسجل سمك موسى 266.05 جنيه للكيلو، بانخفاض 19.37 جنيه.

كما تراجعت أسعار الثعابين إلى 323.71 جنيه للكيلو، بانخفاض 26 جنيهًا.

أسعار الأسماك اليوم أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق سعر كيلو البلطي اليوم سعر الجمبري اليوم

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