البلطي بـ 72 جنيها.. أسعار الأسماك اليوم الأحد 28 يونيو 2026 في الأسواق

استقرت أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الأحد 28 يونيو 2026، مقارنة بأسعار أمس في الأسواق ووصل سعر كيلو السمك البلطي بين 72 ، 78 حسب الحجم ومكان الشراء .



أسعار الأسماك اليوم



سجل سعر كيلو السمك البلطي ما بين 72 و78 جنيهًا.

وصل سعر كيلو المكرونة السويسي ما بين 80 و140 جنيهًا.

واستقر سعر كيلو السبيط (الكاليماري ) ما بين 250 و450 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو الكابوريا: ما بين 50 و190 جنيهًا.

تراوح سعر كيلو الجمبري الصغيرما بين 200 و400 جنيه.

وصل سعر كيلو قشر بياض: بين 200 و300 جنيه.

وسجل سعر كيلو سمك موسى بين 250 و450 جنيهًا.

وصل سعر كيلو البربون ما بين 170 جنيهًا و200 جنيه.

تراوح سعر كيلو البوري بين 140 و180 جنيه.

سعر كيلو الوقار يتراوح بين 150 و350 جنيهًا.

سعر كيلو الدنيس سجل ما بين 275 و475 جنيهًا.



أسعار الأسماك المجمدة



سجل سعر كيلو البربون المجمد ما بين 30 و60 جنيهًا.

وصل سعر كيلو الجمبري المجمد ما بين 175 و525 جنيهًا.

أما سعر كيلو الماكريل المجمد: يتراوح بين 150 و250 جنيهًا.

وسجل سعر كيلو السردين ما بين 30 و130 جنيهًا.