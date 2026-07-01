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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع البلطي والجمبري.. أسعار الأسماك في الأسواق اليوم

قائمة بأسعار الأسماك اليوم في الأسواق
قائمة بأسعار الأسماك اليوم في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المصرية اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 ارتفاعاً ملحوظًا، حيث ارتفعت أسعار عدد من الأصناف الأكثر تداولًا، على رأسها البلطي والجمبري والكابوريا، بينما تراجعت أسعار أصناف أخرى مثل المكرونة والسبيط والبربوني. ويظل السمك البوري والبلطي والجمبري من أكثر الأنواع التي تشهد إقبالًا من المواطنين، لذلك تحظى أسعارها باهتمام كبير داخل الأسواق.

ارتفاع أسعار الأسماك اليوم

ارتفع سعر البلطي (ممتاز) إلى 107.97 جنيه للكيلو، بزيادة 3.42 جنيه.

زاد سعر البلطي الأسواني إلى 97.42 جنيه للكيلو، بارتفاع 5.94 جنيه.

ارتفع سعر البلطي (صغير) إلى 71.67 جنيه للكيلو، بزيادة 1.32 جنيه.

البلطي

وصعد سعر الجمبري الوسط إلى 388.45 جنيه للكيلو، بزيادة 3.89 جنيه.

ارتفع سعر الجمبري الصغير إلى 273.62 جنيه للكيلو، بزيادة 11.66 جنيه.

زاد سعر الجمبري الجامبو إلى 620.09 جنيه للكيلو، بارتفاع 6.76 جنيه.

الجمبري

ارتفع سعر الكابوريا إلى 166.63 جنيه للكيلو، بزيادة 2.17 جنيه.

صعد سعر القشر بياض إلى 169.44 جنيه للكيلو، بارتفاع 3.22 جنيه.

ارتفع سعر البياض الممتاز إلى 163.26 جنيه للكيلو، بزيادة 2.23 جنيه.

زاد سعر الوقار إلى 296.29 جنيه للكيلو، بارتفاع 5 جنيهات.

ارتفع سعر القاروص إلى 283.24 جنيه للكيلو، بزيادة 0.81 جنيه.

ارتفع سعر المرجان وسط إلى 148.26 جنيه للكيلو، بزيادة 2.80 جنيه.

ارتفع سعر سمك القرش إلى 111.32 جنيه للكيلو، بزيادة 0.65 جنيه.

انخفاض أسعار الأسماك اليوم

تراجع سعر السبيط إلى 330.41 جنيه للكيلو، بانخفاض 6.55 جنيه.

انخفض سعر الثعابين إلى 323.71 جنيه للكيلو، بتراجع 26 جنيهًا، وهو أكبر انخفاض بين الأصناف اليوم.

تراجع سعر سمك موسى إلى 266.05 جنيه للكيلو، بانخفاض 19.37 جنيه.

انخفض سعر الشعور إلى 205.46 جنيه للكيلو، بتراجع 8.22 جنيه.

تراجع سعر البربوني الممتاز إلى 213.33 جنيه للكيلو، بانخفاض 4.47 جنيه.

انخفض سعر البربوني المتوسط إلى 169.25 جنيه للكيلو، بتراجع 5.63 جنيه.

تراجع سعر السردين المجمد إلى 117.78 جنيه للكيلو، بانخفاض 3.22 جنيه.

انخفض سعر المكرونة السويسي إلى 129.77 جنيه للكيلو، بتراجع 2.79 جنيه.

اسعار السمك والجمبري

تراجع سعر المكرونة الخليجي إلى 121.75 جنيه للكيلو، بانخفاض 2.54 جنيه.

انخفض سعر الفيليه البلطي إلى 181.75 جنيه للكيلو، بتراجع 2.20 جنيه.

تراجع سعر المرجان الممتاز إلى 182.60 جنيه للكيلو، بانخفاض 0.80 جنيه.

انخفض سعر الموزة إلى 128.45 جنيه للكيلو، بتراجع 0.95 جنيه.

تراجع سعر الحدادي إلى 92.81 جنيه للكيلو، بانخفاض 0.27 جنيه.

انخفض سعر الجمبري الممتاز إلى 504.57 جنيه للكيلو، بتراجع 1.05 جنيه.

سعر كيلو البلطي اليوم سعر الجمبري اليوم أسعار الأسماك اليوم أسعار االأسماك في الأسواق سعر فيليه البلطي اليوم سعر قشر البياض

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