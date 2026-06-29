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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تراجع البلطي والجمبري.. قائمة بأسعار الأسماك اليوم في الأسواق

قائمة بأسعار الأسماك اليوم الاثنين في الأسواق
قائمة بأسعار الأسماك اليوم الاثنين في الأسواق
رانيا أيمن

شهدت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في الأسواق المصرية اليوم الاثنين 29 يونيو 2026 تباينًا، حيث تراجعت أسعار عدد من الأصناف الأكثر تداولًا، على رأسها البلطي بمختلف أنواعه والجمبري، بينما ارتفعت أسعار عدد محدود من الأنواع، أبرزها فيليه البلطي والماكريل المجمد والسردين، وفقًا لآخر تحديثات متوسطات الأسعار.

أسعار الأسماك التي انخفضت اليوم

سجل البلطي الممتاز 108.53 جنيهًا للكيلو بعد انخفاض بقيمة 3.97 جنيه.

وسجل البلطي الأسواني 95.86 جنيهًا للكيلو بعد انخفاض بقيمة 7.96 جنيه.

وسجل البلطي الصغير 72.88 جنيهًا للكيلو بعد انخفاض بقيمة 1.12 جنيه.

البلطي

وسجل الجمبري الوسط 381.27 جنيهًا للكيلو بعد انخفاض بقيمة 10.93 جنيه.

وسجل الجمبري الممتاز 489.73 جنيهًا للكيلو بعد انخفاض بقيمة 7.89 جنيه.

وسجل الجمبري الصغير 274.53 جنيهًا للكيلو بعد انخفاض بقيمة 8.15 جنيه.

وسجل الجمبري الجامبو 615.49 جنيهًا للكيلو بعد انخفاض بقيمة 6.94 جنيه.

وسجل سمك موسى 286.47 جنيهًا للكيلو بعد انخفاض بقيمة 15.65 جنيهًا.

وسجل الوقار 290.36 جنيهًا للكيلو بعد انخفاض بقيمة 41.89 جنيهًا.

وسجل القاروص 285.14 جنيهًا للكيلو بعد انخفاض بقيمة 25.44 جنيهًا.

وسجل المرجان الممتاز 183.02 جنيهًا للكيلو بعد انخفاض بقيمة 2.57 جنيه.

الجمبري

وسجل المرجان الوسط 150.11 جنيهًا للكيلو بعد انخفاض بقيمة 13.92 جنيهًا.

وسجل البربوني الممتاز 215.74 جنيهًا للكيلو بعد انخفاض بقيمة 0.93 جنيه.

وسجل البربوني المتوسط 172.88 جنيهًا للكيلو بعد انخفاض بقيمة 5.95 جنيه.

وسجل المكرونة الخليجي 119.14 جنيهًا للكيلو بعد انخفاض بقيمة 3.17 جنيه.

وسجل الثعابين 350.88 جنيهًا للكيلو بعد انخفاض بقيمة 23.21 جنيهًا.

أسعار الأسماك التي ارتفعت اليوم

سجل فيليه البلطي 181.05 جنيهًا للكيلو بعد ارتفاع بقيمة 1.94 جنيه.

وسجل الماكريل المجمد 167.55 جنيهًا للكيلو بعد ارتفاع بقيمة 11.76 جنيهًا.

وسجل السردين المجمد 118.95 جنيهًا للكيلو بعد ارتفاع بقيمة 8.45 جنيه.

وسجل المكرونة السويسي 129.56 جنيهًا للكيلو بعد ارتفاع بقيمة 1.56 جنيه.

وسجل السبيط 348.18 جنيهًا للكيلو بعد ارتفاع بقيمة 4.43 جنيه.

سعر السمك والجمبري اليوم الاحد

وسجل القشر بياض 168.42 جنيهًا للكيلو بعد ارتفاع بقيمة 6.70 جنيه.

وسجل البياض الممتاز 164.76 جنيهًا للكيلو بعد ارتفاع بقيمة 4.61 جنيه.

وسجل الشعور 205 جنيهات للكيلو بعد ارتفاع بقيمة 23 جنيهًا.

وسجل سمك الموزة 129.17 جنيهًا للكيلو بعد ارتفاع بقيمة 13.03 جنيهًا.

وسجل سمك القرش 114.47 جنيهًا للكيلو بعد ارتفاع بقيمة 16.97 جنيهًا.

وسجل الحدادي 91.54 جنيهًا للكيلو بعد ارتفاع بقيمة 3.42 جنيه.

وسجل الكابوريا 170.21 جنيهًا للكيلو بعد ارتفاع طفيف بقيمة 0.07 جنيه.

أسعار الأسماك اليوم سعر كيلو البلطي اليوم سعر الجمبري اليوم فيليه البلطي أسعار السمك في الأسواق

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