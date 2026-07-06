الأعلى للأثار: مصر لم تكتشف سوى 30% فقط من الآثار الموجودة في باطن الأرض

كشف الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل جديدة بشأن اكتشافات الاثار المصرية، مؤكدا أن مصر لم تكتشف سوى 30% فقط من الآثار الموجودة في باطن الأرض.



وتابع الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، في مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، مساء اليوم الاثنين، أن أي اكتشاف أثري جديد هو إضافة للتاريخ المصري.

أكد الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن ملف تسجيل الآثار المصرية وإدراجها على قائمة التراث العالمي يواجه تحديات كبرى وتشترك فيه جهات متعددة، مشدداً على أن العمل الأثري في مصر يسير وفق منظومة علمية وفنية دقيقة ومتكاملة على الأرض، وليست مجرد إجراءات يستهان بها.

وأكمل الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن ملامح المشروعات الكبرى التي ينفذها المجلس حالياً لتطوير المواقع الأثرية ورفع كفاءتها.