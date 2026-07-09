بي ام دبليو 118 الهاتشباك 2027 تباع بهذه المواصفات.. شاهد

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

بي ام دبليو 118 موديل 2027

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: بي ام دبليو 118 موديل 2027، وتنتمي 118 لفئة السيارات الهاتشباك .

أبعاد بي ام دبليو 118 موديل 2027

بي ام دبليو 118 موديل 2027

تأتى سيارة بي ام دبليو 118 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بطول 4361 مم، وعرض 1800 مم، وارتفاع 1459 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم .

محرك بي ام دبليو 118 موديل 2027

بي ام دبليو 118 موديل 2027

تحصل سيارة بي ام دبليو 118 موديل 2027 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 156 حصان، وبها خزان وقود سعة 49 لتر، ويمكنها قطع مسافة 100 كم/ساعة بـ 6.4 لتر من الوقود، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

وسائل الأمان بـ بي ام دبليو 118 موديل 2027

بي ام دبليو 118 موديل 2027

زودت سيارة بي ام دبليو 118 موديل 2027 بالكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

مواصفات بي ام دبليو 118 موديل 2027

تمتلك سيارة بي ام دبليو 118 موديل 2027 العديد من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، وبها مدخل USB، وبها بلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها Front Speakers، وبها Rear speakers، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وبها كاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وبها قفل مركزي للأبواب، وبها زر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر بي ام دبليو 118 موديل 2027

بي ام دبليو 118 موديل 2027

تباع سيارة بي ام دبليو 118 موديل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 550 ألف جنيه .