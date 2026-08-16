تدريبات عملية في ورشة أشغال الخشب بثقافة الأقصر ضمن مقتطفات حرفية

شهد قصر ثقافة الأقصر استمرار فعاليات ورشة أشغال الخشب ضمن مشروع "مقتطفات حرفية"، الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة إلى تنمية مهارات الشباب في الأقاليم، ودعم الصناعات الإبداعية والحرفية.

وتضمن اليوم الرابع تدريبات عملية قدمها الفنان المأمون سيد، شملت استخدام الصنفرة لتنعيم الأسطح وإزالة العيوب، وتحسين جودة تشطيب القطعة.

وأوضح "سيد" أن عملية الصنفرة الدقيقة تمثل خطوة أساسية تمهد للمراحل اللاحقة من تنفيذ العمل، موضحا أنها تساعد على تجهيز السطح بصورة مناسبة.

كما تعرف المشاركون على خطوات تثبيت قطع التطعيم باستخدام الغراء المناسب، والتأكد من ترتيبها ومطابقتها للتصميم، مع إزالة الزوائد، وصولا إلى تثبيت العمل وتركه حتى تمام الجفاف.

وينفذ المشروع من خلال الإدارة المركزية للشئون الفنية، والإدارة العامة للفنون التشكيلية والحرف البيئية، وبالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفرع ثقافة الأقصر.

وتقام الورشة يوميا بالمجان حتى 19 أغسطس الجاري، وتستهدف تدريب شباب المحافظة على أساسيات الحرف اليدوية، وتشجيعهم على خوض تجارب المشروعات متناهية الصغر.