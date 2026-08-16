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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني: تكرار تجربة المناطق الصناعية بنظام المطور يسهم في تحفيز الاستثمار

النائب المهندس حازم الجندي
النائب المهندس حازم الجندي
فريدة محمد

قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا في حزب الوفد، إن حديث وزير الصناعة عن بحث ودراسة تكرار تجربة المناطق الصناعية بنظام المطور الصناعي يمثل خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز منظومة التصنيع في مصر.

وأكد الجندي في بيان له اليوم، أن هذا النموذج يوفر إطارًا عمليًا يشمل البنية التحتية والخدمات اللوجستية والمرافق اللازمة لبدء وإدارة العمليات الإنتاجية بكفاءة عالية بما يعزز قيمة التصنيع المحلي وتوطين الصناعة بمفهومها الشامل ويسهم في تحفيز الاستثمار الذي سينعكس مؤكدًا على الاقتصاد الوطني.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى الدور الذي تقوم به مجموعة التنمية الصناعية، والذي يأتي في صميم جهود تعزيز القيمة المضافة داخل سلاسل التوريد، موضحًا أن مساهمة المطورين المتخصصين في تصميم وحدات صناعية وفق احتياجات القطاعات المختلفة يسهم في رفع مستوى التكامل الصناعي وتقليل الفاقد والتكاليف التشغيلية، وبالتالي تصبح المنتجات المصرية أكثر تنافسية داخل الأسواق الإقليمية والدولية.

ونوّه النائب حازم الجندي بأن تعميم هذا النموذج سيحفز تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال توفير بيئة تنظيمية مستقرة وإجراءات إدارية مبسطة، كما أن وجود مطورين ذوي خبرة يعزز ثقة المستثمرين ويقلل المخاطر المتعلقة بإنشاء وتشغيل المشاريع الصناعية، وهو ما يمثل عامل جذب مهم للاستثمار في القطاعات التحويلية والتكنولوجية.

ولفت الجندي إلى الإيجابي للمناطق الصناعية المطورة على سوق العمل والتنمية المحلية، مؤكدًا أنها ستوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة وتدفع نحو نقل التكنولوجيا وبناء قدرات الكوادر الوطنية، كما أن ربط هذه المبادرات بمشروعات تأهيل وتدريب محلية سيضمن استفادة المجتمعات المحيطة ورفع مستوى المهارات بما يتناسب مع متطلبات الصناعة الحديثة.

وشدد المهندس حازم الجندي على دعمه لأية جهود تهدف إلى تكامل دور القطاعين العام والخاص بقيادة مطورين مؤهلين مثل مجموعة التنمية الصناعية، مؤكدًا ضرورة تواصل الدولة في تقديم التسهيلات والحوافز اللازمة لتعميم هذا النموذج وتحقيق أثر حقيقي ومستدام في تعزيز الإنتاج د ودعم الاقتصاد القومي.

النائب حازم الجندي مجلس الشيوخ حزب الوفد

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