مقترحات برلمانية لتحويل وحدات طب الأسرة إلى مراكز صحية ذكية

طالب النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب عن دائرة المعصرة وحلوان ومايو بمحافظة القاهرة، بوضع خطة عاجلة لتطوير وحدات طب الأسرة ورفع كفاءتها على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الرعاية الصحية الأولية تمثل خط الدفاع الأول لحماية صحة المواطنين وتقليل الضغط على المستشفيات.

وحدات طب الأسرة تحتاج إلى نقلة نوعية

وأكد حماد أن وحدة طب الأسرة يجب ألا تقتصر على تقديم الخدمات الطبية الأساسية، وإنما تتحول إلى مركز صحي متكامل قادر على الكشف المبكر عن الأمراض، ومتابعة الحالات المزمنة، وتقديم خدمات رعاية الأطفال والأمهات، وإجراء الفحوصات الأساسية، إلى جانب توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بصورة منتظمة.

وأشار إلى أن نقص الأجهزة أو الأدوية داخل بعض الوحدات ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمة، ويدفع المواطنين إلى التوجه للمستشفيات حتى في الحالات التي يمكن التعامل معها داخل وحدات الرعاية الأولية.

«وحدة أسرة ذكية» مرتبطة بالمستشفيات

وطرح النائب عددًا من المقترحات لتحديث المنظومة، في مقدمتها إطلاق برنامج «وحدة أسرة ذكية» يعتمد على تزويد الوحدات بأجهزة تشخيص رقمية وربطها إلكترونيًا بالمستشفيات المركزية، بما يسمح بإجراء الاستشارات الطبية عن بُعد وتقليل التحويلات غير الضرورية.

نظام إلكتروني لمنع نقص الأدوية

واقترح إنشاء نظام إلكتروني موحد لمتابعة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية داخل وحدات طب الأسرة، مع إطلاق تنبيهات مبكرة قبل حدوث أي نقص، وإعادة توزيع الأدوية بين الوحدات وفقًا لمعدلات الاستهلاك والاحتياجات الفعلية لكل منطقة.

حزمة تطوير حسب احتياجات كل وحدة

وتضمنت المقترحات تخصيص «حزمة تطوير» لكل وحدة، تشمل الأجهزة الأساسية وأجهزة التحاليل السريعة وأدوات الطوارئ، على أن يتم تحديد محتويات الحزمة وفقًا للكثافة السكانية وطبيعة الاحتياجات الصحية للمنطقة.

عيادات متنقلة لسد فجوة التخصصات

كما دعا إلى إطلاق عيادات تخصصية متنقلة تزور وحدات طب الأسرة بصورة دورية في المناطق الأكثر احتياجًا، بما يتيح للمواطنين الحصول على خدمات طبية تخصصية بالقرب من محل إقامتهم، ويقلل من أعباء الانتقال إلى المستشفيات.

مؤشر أداء شهري لقياس جودة الخدمة

واقترح اعتماد مؤشر أداء شهري لكل وحدة طب أسرة، يقيس مدى توافر الأدوية والأجهزة، وأعداد المترددين، ونسب الإحالة إلى المستشفيات، ومستوى رضا المواطنين، وربط خطط التطوير بالنتائج الفعلية التي تحققها كل وحدة.

أولوية للمعصرة والتبين وحلوان و15 مايو

وشدد حماد على ضرورة إعطاء مناطق المعصرة والتبين وحلوان و15 مايو أولوية في خطط التطوير، باعتبارها مناطق ذات كثافات سكانية مرتفعة واحتياجات متزايدة للخدمات الصحية.

وأكد أن الاستثمار في وحدات طب الأسرة يمثل استثمارًا مباشرًا في صحة المواطنين، مشيرًا إلى أن رفع كفاءتها وتزويدها بالإمكانات الحديثة يسهمان في اكتشاف الأمراض مبكرًا، وتحسين جودة الرعاية الصحية، وتخفيف الضغط عن المستشفيات.

جدول زمني للصيانة وتوفير الأدوية

وطالب النائب بوضع جدول زمني واضح لتطوير وحدات طب الأسرة ورفع كفاءتها، مع ضمان الصيانة الدورية للأجهزة واستدامة توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، حتى تتحول هذه الوحدات إلى مراكز صحية حديثة تقدم خدمة متكاملة وقريبة من المواطنين في مختلف أنحاء الجمهورية.