سيارات جديدة 2026 في السوق المصري

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة وتعمل بنظام الهجين الجديد، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد استقرار سوق السيارات المصري، ومن بينها: ميتسوبيشي اكليبس كروس، وكاي ي اكس 7، وجاك JS6، وكي جي ام اكتيون، وروكس أدماس .

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026

تحصل سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 63 لتر، وعزم دوران 250 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026 تباع بسعر مليون و 400 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026 تباع بسعر مليون و 500 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026 تباع بسعر مليون و 550 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026 تباع بسعر مليون و 610 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة ميتسوبيشي اكليبس كروس موديل 2026 تباع بسعر مليون و 690 ألف جنيه .

كاي ي اكس 7 موديل 2026

سعة خزان وقود سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026 يصل إلي 60 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 360 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 360 حصان، وعزم دوران 530 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

كاي ي اكس 7 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 399 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كاي ي اكس 7 موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 600 ألف جنيه .

جاك JS6 موديل 2026

عزم دوران سيارة جاك JS6 موديل 2026 يصل إلي 280 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 181 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

جاك JS6 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة جاك JS6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 240 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة جاك JS6 موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 290 ألف جنيه .

كي جي ام اكتيون موديل 2026

قوة سيارة كي جي ام اكتيون موديل 2026 تصل إلي 163 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وعزم دوران 280 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعة 50 لتر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

كي جي ام اكتيون موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة كي جي ام اكتيون موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر مليون و 925 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة كي جي ام اكتيون موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر 2 مليون و 125 ألف جنيه .

روكس أدماس موديل 2026

ويوجد بـ سيارة روكس أدماس موديل 2026 بطارية سعة 56 كيلووات/ساعة، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 470 حصان، وعزم دوران 740 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

روكس أدماس موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة روكس أدماس موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر 3 مليون و 750 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة روكس أدماس موديل 2026 تباع في سوق السيارات بسعر 3 مليون و 850 ألف جنيه .