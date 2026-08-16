الزمالك يفتتح الفرع الرئيسي لأكاديمياته في السعودية بحضور نجوم القلعة البيضاء

شهدت العاصمة السعودية الرياض، أمس السبت، افتتاح الفرع الرئيسي لأكاديمية نادي الزمالك بالمملكة العربية السعودية، بحضور وفد من النادي، وسط أجواء احتفالية وحضور رياضي وجماهيري لافت.

حضر مراسم الافتتاح الكابتن هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وزياد البارودي، مدير أكاديميات النادي، والكابتن طارق السيد، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق والمشرف العام الفني على الأكاديميات في السعودية، إلى جانب الكابتن حازم إمام، أسطورة الزمالك ومنتخب مصر، الذي حل ضيف شرف على حفل الافتتاح.

وتضمن الحفل قص شريط الفرع الجديد، في خطوة تستهدف توسيع قاعدة ممارسة الرياضة واكتشاف وتنمية المواهب في المملكة العربية السعودية، تحت مظلة مدرسة الزمالك الرياضية.

ولا تقتصر أنشطة الأكاديمية على كرة القدم فقط، حيث يضم المشروع إلى جانب كرة القدم عددًا من الألعاب الرياضية، تشمل ألعاب الصالات مثل كرة اليد وكرة السلة والكرة الطائرة، بالإضافة إلى السباحة، بما يعكس توجه الأكاديمية نحو تقديم منظومة رياضية متكاملة واكتشاف المواهب في مختلف الألعاب.

وتتواصل اليوم فعاليات أكاديميات نادي الزمالك في المملكة من خلال المؤتمر الصحفي الرسمي الذي يُقام في الرياض، بحضور عدد من الشخصيات الرياضية البارزة في المملكة، إلى جانب مسؤولي نادي الزمالك والقائمين على مشروع الأكاديميات.

ومن المنتظر أن يشهد المؤتمر الكشف عن تفاصيل مشروع أكاديميات نادي الزمالك في السعودية، وأهداف التوسع خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى استعراض آليات العمل الفنية والإدارية وخطط اكتشاف ورعاية المواهب في مختلف الألعاب الرياضية.

كما تستكمل فعاليات الزيارة خلال الأيام المقبلة بافتتاح عدد من فروع أكاديميات نادي الزمالك في المدينة المنورة، لتتوسع خريطة الأكاديميات داخل المملكة وتصل التجربة إلى المزيد من المواهب والأسر والمهتمين بالرياضة.

ويأتي التوسع في أكاديميات نادي الزمالك بالمملكة العربية السعودية ضمن توجه مجلس إدارة النادي، برئاسة الكابتن حسين لبيب، لتعزيز حضور القلعة البيضاء خارج مصر، ونقل خبرات النادي الفنية والرياضية إلى المواهب الناشئة، وفق أسس تدريبية متطورة.

ويؤكد الزمالك من خلال هذه الخطوة حرصه على دعم وتطوير قطاع الناشئين واكتشاف المواهب في مختلف الألعاب، وتعزيز انتشار مدرسة الزمالك الرياضية خارج مصر، بما يتماشى مع رؤية مجلس الإدارة في توسيع قاعدة النادي على المستويين العربي والدولي.