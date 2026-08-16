عبد الله السعيد ومحمد إبراهيم وبانزا يواصلون التأهيل قبل ودية الزمالك ومودرن سبورت

واصل عبد الله السعيد، ومحمد إبراهيم، والأنجولي شيكو بانزا، ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تنفيذ برنامجهم التدريبي الخاص على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي، قبل انطلاق مباراة الفريق الودية أمام مودرن سبورت.

وتولى البرتغالي نونو كوستا ريبيرو، مدرب الأحمال بالجهاز الفني للزمالك، الإشراف على الفقرة البدنية الخاصة بالثلاثي، ضمن برنامج الإعداد الموضوع لهم قبل انطلاق المباراة.

ويختتم الزمالك مبارياته الودية اليوم بمواجهة مودرن سبورت على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لانطلاق مسابقة الدوري الممتاز.

وكان الزمالك خاض مباراتين وديتين خلال فترة الإعداد، أمام البلاستيك واورانج، وحقق الفوز في الأولى بثلاثة أهداف دون رد، قبل أن يتفوق على اورانج برباعية نظيفة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره، الاتحاد السكندري في الجولة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز، المقرر لها يوم الجمعة الموافق 21 أغسطس الجاري على ستاد القاهرة الدولي