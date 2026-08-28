قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة.. الاستخبارات الإيرانية تعلن اعتقال 30 شخصا
الجفاف يجبر فرنسا على تخفيف قواعد صناعة الجبن
صلاة الخسوف عند ذهاب ضوء القمر.. دار الإفتاء: من فاتته فلا قضاء عليه ولا يجوز صلاتها بعد زوال وقتها.. الأزهر للفتوى: أداؤها سنة عن النبي بهذه الطريقة
عزرائيل حضر.. محمد رمضان يعود للدراما الرمضانية بـ«عشماوي» علي MBC
40 ساعة من التأهب الجوي.. هجمات روسية مكثفة تستهدف مستودعات تجارية في كييف
تجديد عقد إمام عاشور بـ الأهلي.. ماذا حدث في جلسة منتصف الليل؟
«عند أمك».. أميرة أديب تكشف مفاجأة عن موقف والدتها من دخولها التمثيل
غدًا السبت.. بدء تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة بتنسيق القبول بالجامعات حتى هذا الموعد
حرب إيران ترفع كلفة نقل البضائع في أمريكا.. وتضاعف أرباح شركات الشحن
حكم من فاتته صلاة الخسوف.. دار الإفتاء تجيب
انخفاض طفيف في الحرارة الأيام القادمة.. الأرصاد تعلن توقعات الطقس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الوادي الجديد تبحث دعم 500 أسرة بوحدات إنتاج الطاقة من البيوجاز

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين

التقت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وفد إحدى الشركات المتخصصة في خدمات الطاقة، وذلك لمناقشة مقترح إطلاق مبادرة مجتمعية تستهدف دعم أهالي المحافظة بوحدات البيوجاز، في إطار خطة المحافظة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية والزراعية وإعادة تدويرها.

وأوضحت محافظ الوادي الجديد أن المقترح يستهدف تنفيذ نموذج تنموي يستفيد منه 500 أسرة كمرحلة أولى من الأسر الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة وصغار المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، من خلال توفير وحدة بيوجاز محمولة لكل أسرة مستفيدة بدعم 50 ٪ من التكلفة، تتيح الاستفادة من المخلفات العضوية وتحويلها إلى غاز حيوي يمكن استخدامه في الأغراض المنزلية وإنتاج سماد عضوي مع توفير التدريب والتشغيل والصيانة والمتابعة،  بما يسهم في خفض أعباء الطاقة على الأسر، والحد من التلوث والحرائق الناتجة عن التخلص غير الآمن منها. موجهة بالتنسيق بين الشركة والجهات المعنية بالمحافظة بما يضمن وصول المبادرة إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق أكبر استفادة ممكنة لأهالي المحافظة.

الوادي الجديد احبار الوادي الجديد محافظ الوادي الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

علي جمعة

علي جمعة: الصلاة النارية لها أثر طيب فى فك الكرب وقضاء الحوائج

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026

خسوف القمر

هل يؤثر خسوف القمر على المصريين.. وهل هناك خطورة من الظاهرة الفلكية؟

البيض

بعد الجدل حول السالمونيلا.. تصريحات جديدة تكشف حقيقة ما يحدث في سوق البيض

المعاش المبكر

متى يحق للموظف الحصول على معاش مبكر؟.. شروط حددها قانون التأمينات

من الأقصر.. شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

شاب مجهول النسب يروي موقفا مؤلما بعد تقدمه للزواج: لم أختر ظروفي وحسبي الله ونعم الوكيل

أحمد شريف

إعلامية: أحمد شريف يشعر بحالة من عدم الارتياح

خسوف القمر في مصر

بدأ العد التنازلي.. مصر على موعد مع خسوف جزئي للقمر فجرا بنسبة 93%

ترشيحاتنا

جثه صورة أرشيفية

في ظروف غامضة.. العثور على جثة شاب داخل منزله في سمالوط بالمنيا

ارشيفيه

إصابة أب وأبنائه بحروق بعد إلقاء زيت مغلي عليهم في مولد مار جرجس بميت دمسيس في الدقهلية

افتتاح مساجد

أسوان: افتتاح مسجدىن بنجعي المقلة بالخطارة والمساعيد بكوم أمبو..صور

بالصور

حرب الخرائط| خطة ترامب لتغيير ثوابت التاريخ والجغرافيا.. تفاصيل كاملة

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بين الأصالة والتطنيش.. المجتمع المصري الآن

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب: معادلة الاشتباك الذكي.. هل تتغير قواعد اللعبة في المشهد الحزبي؟

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: الفرصة الأخيرة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: سياسات الاحتلال تجاه سوريا ولبنان!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة النصر ومفهوم القيادة النبوية في المعارك

المزيد