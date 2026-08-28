محافظ الوادي الجديد تبحث دعم 500 أسرة بوحدات إنتاج الطاقة من البيوجاز

التقت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وفد إحدى الشركات المتخصصة في خدمات الطاقة، وذلك لمناقشة مقترح إطلاق مبادرة مجتمعية تستهدف دعم أهالي المحافظة بوحدات البيوجاز، في إطار خطة المحافظة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة وتعظيم الاستفادة من المخلفات الحيوانية والزراعية وإعادة تدويرها.

وأوضحت محافظ الوادي الجديد أن المقترح يستهدف تنفيذ نموذج تنموي يستفيد منه 500 أسرة كمرحلة أولى من الأسر الأكثر احتياجًا والمرأة المعيلة وصغار المزارعين ومربي الثروة الحيوانية، من خلال توفير وحدة بيوجاز محمولة لكل أسرة مستفيدة بدعم 50 ٪ من التكلفة، تتيح الاستفادة من المخلفات العضوية وتحويلها إلى غاز حيوي يمكن استخدامه في الأغراض المنزلية وإنتاج سماد عضوي مع توفير التدريب والتشغيل والصيانة والمتابعة، بما يسهم في خفض أعباء الطاقة على الأسر، والحد من التلوث والحرائق الناتجة عن التخلص غير الآمن منها. موجهة بالتنسيق بين الشركة والجهات المعنية بالمحافظة بما يضمن وصول المبادرة إلى الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق أكبر استفادة ممكنة لأهالي المحافظة.