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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأقصر تتحرك لحماية الثروة الحيوانية.. فحص وتحصين الماشية داخل سوق إسنا

بيطرى الاقصر
بيطرى الاقصر
شمس يونس

كثفت مديرية الطب البيطري بمحافظة الأقصر جهودها الرقابية على أسواق الماشية بمختلف مراكز المحافظة، بالتزامن مع انطلاق أعمال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية ومرض حمى الوادي المتصدع، تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت رعاية المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأوضح الدكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، أن المديرية تواصل تنفيذ خطتها للرقابة البيطرية على أسواق الماشية، من خلال تشكيل لجان طبية متخصصة لفحص الحيوانات وإجراء أعمال التقصي الوبائي، بهدف اكتشاف أي مؤشرات للإصابة بالأمراض الوبائية والتعامل معها بصورة فورية.

وفي هذا السياق، شكلت إدارة إسنا البيطرية لجنة طبية برئاسة الدكتور أسامة عبد الخالق مدير إدارة إسنا البيطرية، وعضوية الدكتور دندراوي منصور رئيس وحدة بندر إسنا، حيث انتقلت اللجنة إلى سوق إسنا للماشية لإجراء أعمال الفحص والمتابعة البيطرية.

وشملت أعمال اللجنة تنفيذ تقصٍ وبائي نشط داخل السوق والمناطق المحيطة به، إلى جانب فحص الحيوانات الموجودة والتأكد ظاهريا من سلامتها وخلوها من أي أعراض تشير إلى الإصابة بالأمراض الوبائية، فضلا عن تنفيذ أعمال التحصين للحيوانات المستهدفة ضمن الحملة القومية.

كما حرص أعضاء اللجنة على التواصل المباشر مع مربي وتجار الماشية داخل السوق، وتقديم التوعية والإرشادات البيطرية اللازمة بشأن أهمية الالتزام بالتحصينات الوقائية الدورية، والمشاركة في الحملات القومية التي تنفذها الدولة للحفاظ على صحة الحيوانات والحد من انتشار الأمراض الوبائية.

وتناولت التوعية مخاطر الأمراض الوبائية التي تصيب الثروة الحيوانية، وما قد تسببه من خسائر اقتصادية كبيرة لمربي وتجار الماشية، إلى جانب تعريفهم بأهم الإجراءات الوقائية التي تساعد على حماية الحيوانات وتقليل فرص انتقال العدوى.

وأكد مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر أهمية التعاون بين الأجهزة البيطرية ومربي وتجار الماشية، مشددا على ضرورة تقديم الحيوانات للجان المختصة لتحصينها في المواعيد المحددة، باعتبار التحصين أحد أهم وسائل الحفاظ على الثروة الحيوانية والحد من انتشار الأمراض.

وأشار إلى أن المشاركة الإيجابية من أصحاب الحيوانات في أعمال التحصين والتقصي البيطري تسهم في دعم جهود الدولة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتحقيق التنمية المستدامة، فضلا عن دعم منظومة سلامة الغذاء ذات الأصل الحيواني والحفاظ على صحة المواطنين.

وتواصل مديرية الطب البيطري بالأقصر أعمالها الميدانية بمختلف الأسواق والقرى والمراكز ضمن الحملة القومية للتحصين، مع تكثيف أعمال المتابعة والتوعية للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الحيوانات المستهدفة وتعزيز إجراءات الوقاية البيطرية بالمحافظة.

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