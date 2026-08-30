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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تلاقي حضارتين.. شريف باشا: العلاقات المصرية الصينية تتجه لشراكة أوسع

شريف باشا - رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب
شريف باشا - رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب
ماجدة بدوى

أكد الدكتور شريف باشا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، أن الزيارة الرسمية المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينج إلى مصر تمثل محطة تاريخية واستراتيجية في مسار العلاقات بين القاهرة وبكين، مشيرًا إلى أنها تعكس قوة الروابط الممتدة بين البلدين، وتفتح الباب أمام توسيع آفاق الشراكة خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح شريف باشا أن أهمية الزيارة تتضاعف لتزامنها مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية عام 1956، باعتبار مصر أول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع جمهورية الصين الشعبية، وهو ما يعكس عمق الثقة والتفاهم المتبادل بين البلدين على مدار عقود.

تلاقي حضارتين.. وشراكة تتجاوز الدبلوماسية

وقال رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب إن اللقاء المرتقب بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الصيني يمثل فرصة لتدعيم العلاقات بين حضارتين من أقدم الحضارات التي أسهمت في تشكيل التاريخ الإنساني.

وأكد أن العلاقات المصرية الصينية لم تعد تقتصر على التعاون الدبلوماسي، وإنما تطورت إلى شراكة استراتيجية شاملة، تستند إلى الدور المحوري لمصر في الشرق الأوسط وأفريقيا، وموقعها المهم ضمن مبادرة «الحزام والطريق» وتجمع «بريكس».

التكنولوجيا والطاقة.. أولويات جديدة للتعاون

وأضاف شريف باشا أن التعاون الاقتصادي والتنموي يأتي في مقدمة الملفات المنتظر أن تحظى باهتمام خلال الزيارة، خاصة في مجالات نقل التكنولوجيا، وتوطين الصناعات الحديثة، والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة.

وأكد أن تعميق التعاون في هذه القطاعات يمكن أن يدعم جهود التنمية في مصر، ويعزز قدرتها على جذب استثمارات نوعية تسهم في نقل الخبرات ورفع القدرات الإنتاجية.

 

الصحة على مائدة الشراكة المصرية الصينية

وأبرز رئيس لجنة الصحة أهمية توسيع التعاون بين البلدين في المجال الصحي، خاصةً في تصنيع اللقاحات والمستلزمات الطبية، ونقل التكنولوجيا والخبرات المرتبطة بتطوير منظومة الرعاية الصحية.

وأوضح أن الشراكة في القطاع الصحي يمكن أن تمثل إضافة مهمة لجهود الدولة في توطين الصناعات الطبية، ودعم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

«الحزام والطريق».. مصر بوابة الصين إلى المنطقة

وذكر شريف باشا أن الموقع الجغرافي والاستراتيجي لمصر يمنحها فرصة كبيرة لتعظيم الاستفادة من مبادرة «الحزام والطريق»، خاصة في ظل امتلاكها مقومات تجعلها حلقة وصل رئيسية بين الأسواق الآسيوية والأفريقية والأوروبية.

وأشار إلى أن استمرار التعاون المصري الصيني يمكن أن يعزز دور مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار، ويدعم فرص التكامل الاقتصادي بين دول الجنوب العالمي.

رسائل سياسية في توقيت دولي حساس

وعلى المستوى السياسي، أكد النائب أن الزيارة تأتي في ظل ظروف دولية وإقليمية بالغة الحساسية، بما يجعلها فرصة لتعزيز التنسيق بين القاهرة وبكين بشأن القضايا المشتركة.

وشدد على أهمية دعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار والأمن الإقليمي، ومساندة مسارات التهدئة والسلام في المنطقة، مؤكدًا أن الشراكة المصرية الصينية يمكن أن تلعب دورًا متزايدًا في دعم التعاون بين دول الجنوب العالمي.

 

مصر والصين.. من التاريخ إلى شراكة المستقبل

واختتم شريف باشا بالتأكيد على أن مرور 70 عامًا على العلاقات المصرية الصينية لا يمثل مجرد مناسبة تاريخية، وإنما فرصة لإعادة صياغة أولويات التعاون بما يتناسب مع تحديات المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أن تعميق الشراكة في الصناعة والتكنولوجيا والصحة والطاقة، بالتوازي مع التنسيق السياسي، يمكن أن يضع أساسًا لمرحلة جديدة من التعاون تحقق مصالح مشتركة، وتعزز قدرة مصر على تنويع شراكاتها الدولية والاستفادة من ثقلها الجغرافي والحضاري.

التكنولوجيا والطاقة الحضارات العلاقات المصرية الصينية

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