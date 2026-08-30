ضبط 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم قبل تهريبها للسوق في إسنا بالأقصر

تمكنت حملة تموينية مكبرة بمركز إسنا جنوب الأقصر من ضبط 12 شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية، بعد العثور عليها داخل أحد المخازن السياحية غير المرخصة، تم تجميعها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة وإعادة طرحها خارج المنظومة التموينية.

جاءت الحملة بناء على توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتعليمات عبدالرازق محمد الصافي وكيل وزارة التموين بالأقصر، بتكثيف الحملات الرقابية على المخابز والأسواق والمحال العامة والتصدي لمحاولات الاتجار غير المشروع في السلع المدعمة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وقاد الحملة أحمد طه إبراهيم مدير إدارة تموين إسنا، والمنتصر بالله ممدوح مدير الرقابة التموينية، ومحمد عبد الرحيم مفتش الإدارة، حيث أسفرت أعمال المرور والتفتيش عن تحرير 17 محضرًا متنوعًا، شملت ضبط الدقيق المدعم، وتحرير 3 محاضر لإدارة منشآت دون ترخيص، و8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما رصدت الحملة عددًا من المخالفات داخل المخابز، تضمنت إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، إلى جانب تحرير 3 محاضر لعدم وجود قائمة تشغيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة والعرض على الجهات المختصة.