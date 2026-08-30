بالأقصر.. حضور أزهري رفيع في احتفالية اليوم العالمي للسرد القرآني بمعاهد الحرمين الشريفين

شهدت معاهد الحرمين الشريفين الأزهرية بمحافظة الأقصر فعاليات اليوم العالمي للسرد القرآني، الذي ينظمه الأزهر الشريف لسرد القرآن الكريم كاملًا في يوم واحد، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وبمشاركة قيادات أزهرية وتعليمية بارزة.

وشرفت الفعاليات بحضور فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الشرقاوي رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وفضيلة الدكتور فايز نصر الدين، إلى جانب حسين الرملي رئيس مجلس إدارة معاهد الحرمين الشريفين الأزهرية الخاصة بالأقصر، وعدد من المعلمين والطلاب والقائمين على تنظيم الفعالية.

ويهدف اليوم العالمي للسرد القرآني إلى الاحتفاء بكتاب الله وتعزيز مكانة القرآن الكريم في نفوس النشء، من خلال تلاوته كاملًا في يوم واحد، بما يعكس عناية الأزهر الشريف بالقرآن الكريم وحرصه على دعم الطلاب وتشجيعهم على الحفظ والتلاوة والتدبر.

وشهدت الفعاليات أجواء إيمانية مميزة بمشاركة الطلاب، مع التأكيد على أهمية القرآن الكريم في بناء الشخصية وترسيخ القيم والأخلاق، وتعزيز الارتباط بالمنهج الأزهري ورسالة الأزهر الشريف في نشر الفكر الوسطي والاعتدال.

وتأتي مشاركة معاهد الحرمين الشريفين الأزهرية بالأقصر في هذه الفعالية تأكيدًا على دورها في دعم الأنشطة الدينية والتعليمية والاهتمام بحفظ القرآن الكريم وتلاوته، والمشاركة في الفعاليات التي تعكس رسالة الأزهر في خدمة كتاب الله ونشر تعاليمه.