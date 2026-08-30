المستوطنون يصعدون اعتداءاتهم في الضفة الغربية وسط توتر متصاعد

تشهد الضفة الغربية تصعيداً ملحوظاً في اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين، بالتزامن مع استمرار التوتر الميداني وتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في عدد من مناطق الضفة.

وتتركز الاعتداءات في عدة مناطق، من بينها نابلس ورام الله والخليل، حيث أفادت مصادر فلسطينية بوقوع هجمات استهدفت مواطنين وممتلكات وأراضي زراعية، إلى جانب إحراق ممتلكات والاعتداء على السكان.

وتثير هذه التطورات مخاوف من اتساع دائرة العنف وتصاعد التوتر في الضفة الغربية، في ظل اتهامات فلسطينية لقوات الاحتلال بتوفير الحماية للمستوطنين خلال بعض الاعتداءات.

من جانبها، أدانت الجهات الفلسطينية التصعيد، وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف الاعتداءات وحماية المدنيين، محذرة من أن استمرارها قد يؤدي إلى مزيد من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة.

يأتي ذلك في وقت تشهد فيه الضفة الغربية أوضاعًا أمنية وإنسانية متوترة، وسط استمرار الدعوات إلى وقف الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.