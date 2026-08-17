إتاحة حجز وحدات «سكن لكل المصريين 8» لمتوسطي الدخل غدًا| الرابط

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إتاحة حجز الوحدات السكنية المتاحة للمواطنين الذين سبق لهم سداد مقدم جدية الحجز ضمن إعلان «سكن لكل المصريين (8)» لمتوسطي الدخل، بنظام أسبقية الحجز، بمحافظة بورسعيد – مدينة بورفؤاد.

وأوضح الصندوق أن المواطنين الذين قاموا بسداد مقدم جدية الحجز يمكنهم الدخول على الرابط المخصص للاطلاع على الوحدات السكنية المتاحة، عبر بوابة خدمات الصندوق.

ومن المقرر أن يتم فتح باب حجز الوحدة السكنية يوم الثلاثاء 18 أغسطس 2026، من خلال الرابط ذاته، اعتبارًا من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 9 مساءً.

وأشار الصندوق إلى أن عملية الحجز تتم بنظام أسبقية الحجز، مع التأكيد على تطبيق جميع الشروط والأحكام الخاصة بالإعلان.

ويمكن للمواطنين الاطلاع على الوحدات السكنية المتاحة من خلال الرابط التالي:

https://cservices.shmff.gov.eg/shmff-reg/?fbclid=IwVERDUATv5eBwZG9mBWV4dG4DYWVtAjEwAHNydGMGYXBwX2lkDDM1MDY4NTUzMTcyOAABHstTRhVfiV-lmImM-CouVeuKIMOyxaHz_zM1Xh-hjuVQqJWE0xlEcGwgc_-W_aem_B3_F8bHE5-ADZ3xBGSnM3Q

ويأتي ذلك في إطار إجراءات الصندوق لاستكمال مراحل حجز وحدات «سكن لكل المصريين 8» المخصصة لمتوسطي الدخل.