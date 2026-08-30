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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

استعدادا للمدارس.. إطلاق سوق المحاميد الثلاثاء القادم وتجهيز "أهلاً مدارس" في أرمنت

إستعدادا للمدارس..إطلاق سوق المحاميد الثلاثاء القادم، وتجهيز "أهلاً مدارس" في أرمنت
إستعدادا للمدارس..إطلاق سوق المحاميد الثلاثاء القادم، وتجهيز "أهلاً مدارس" في أرمنت
شمس يونس

عقد الدكتور عبد الخالق أبو قرين، رئيس مركز ومدينة أرمنت جنوب الاقصر، اجتماعاً موسعاً لبحث آليات التوسع في إقامة أسواق اليوم الواحد، والمعارض الموسمية، استعداداً لإطلاق معرض "أهلاً مدارس".

حضر الاجتماع نواب رئيس المركز، ورؤساء القرى، ومديرو الإدارات الهندسية، ورخص المحلات، والإشغالات، والمركز التكنولوجي،والرصد الميداني، منظومة النظافة والتجميل، ومرافق أرمنت الحيط، إضافة إلى مدير إدارة التموين بأرمنت.

وتناول الاجتماع بحث السبل الكفيلة بتسهيل وتيسير الإجراءات أمام المواطنين والتجار، مع التركيز على تيسير إجراءات المراكز التكنولوجية والتيسير على المواطنين في المعاملات اليومية، والاهتمام الجاد بملف ترخيص المحلات، فضلاً عن التشديد على الحفاظ على أملاك الدولة والتصدي بحزم لعدم البناء المخالف. 

كما تطرق الاجتماع إلى إقامة أسواق اليوم الواحد بمختلف قرى المركز حيث تم الإعلان عن تحديد موعد انطلاق سوق اليوم الواحد بقرية المحاميد ليكون يوم الثلاثاء من كل أسبوع، على أن يبدأ فعالياته اعتباراً من يوم الثلاثاء القادم الموافق ١ سبتمبر المقبل، مع توفير سيارة ثلاجة مجمدات وسلع تموينية بأسعار مخفضة للمواطنين ،كما تم التنسيق مع صاحب احدى الثلاجات الخاصة لتوفير وتجهيز سيارة مجمدات وسلع تموينية بأسعار مخفضة لتلبية احتياجات المواطنين بسوق الاثنين بأرمنت الحيط.

وفي سياق متصل، تم توجيه إدارة الإشغالات بشكل عاجل بضرورة رفع كافة الإشغالات والتعديات من الأسواق، وخاصة من شارع التحرير بأرمنت، لتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة سير المواطنين. 

كما تم توجيه إدارة النظافة والتجميل ومرافق أرمنت الحيط بررفع كفاءة الشوارع والميادين والتعامل الفوري مع أي تراكمات أولاً بأول.

كما تناول الاجتماع الاستعدادات الجارية لتجهيز معرض "أهلاً مدارس"، حيث تم التوجيه بالتنسيق التام بين الجهات المعنية وإدارة التموين لتحديد المواقع الملائمة، وتوفير كافة المستلزمات المدرسية والأدوات المكتبية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء المالي على أولياء الأمور قبيل بدء العام الدراسي الجديد.

وفي ختام الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على الأسواق، والتنسيق المستمر بين رؤساء القرى والأجهزة التنفيذية لمتابعة توافر السلع ومنع أي ممارسات احتكارية، مع تقديم كافة التسهيلات لنجاح المبادرات التي تخدم المواطن بصورة مباشرة.

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