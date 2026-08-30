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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

رابطة الأندية تعدل موعد مباراة بيراميدز والجونة بسبب دوري الأبطال

بيراميدز
بيراميدز
حسن العمدة

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة بتعديل موعد مباراة الفريق أمام الجونة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري وذلك بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرك القدم، كاف، بتحديد موعد مباراة جورماهيا الكيني في دوري الأبطال.

وكان الاتحاد الأفريقي قرر إقامة مباراة بيراميدز أمام جورماهيا الكيني في ذهاب الدور التمهيدي من دوري الأبطال يوم 6 سبتمبر المقبل في العاصمة نيروبي.

وقررت رابطة الأندية تعديل موعد مباراة الجونة لتقام في الخامسة من مساء الأربعاء 9 سبتمبر على استاد الدفاع الجوي، بدلا من إقامتها يوم الثلاثاء 8 سبتمبر بعد قرار الكاف بتحديد موعد لقاء جورماهيا.

نادي بيراميدز بيراميدز رابطة الأندية المحترفة الجونة جورماهيا الكيني

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