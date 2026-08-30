رابطة الأندية تعدل موعد مباراة بيراميدز والجونة بسبب دوري الأبطال

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من إدارة المسابقات برابطة الأندية المحترفة بتعديل موعد مباراة الفريق أمام الجونة في الجولة الرابعة من بطولة الدوري وذلك بعد قرار الاتحاد الأفريقي لكرك القدم، كاف، بتحديد موعد مباراة جورماهيا الكيني في دوري الأبطال.

وكان الاتحاد الأفريقي قرر إقامة مباراة بيراميدز أمام جورماهيا الكيني في ذهاب الدور التمهيدي من دوري الأبطال يوم 6 سبتمبر المقبل في العاصمة نيروبي.

وقررت رابطة الأندية تعديل موعد مباراة الجونة لتقام في الخامسة من مساء الأربعاء 9 سبتمبر على استاد الدفاع الجوي، بدلا من إقامتها يوم الثلاثاء 8 سبتمبر بعد قرار الكاف بتحديد موعد لقاء جورماهيا.