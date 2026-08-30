أيمن عبد الموجود متحدثًا رسميًا لوزارة التضامن

أصدرت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي قرارًا بتعيين أيمن عبدالموجود الوكيل الدائم للوزارة، متحدثًا رسميًا باسم وزارة التضامن الاجتماعي.

ويشغل عبدالموجود منصب الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب منصب المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير الحج، حيث يتولى إدارة ومتابعة ملف حج الجمعيات الأهلية.

وكان قد شغل سابقًا منصب مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات المجتمع الأهلي، كما تولى عددًا من المسؤوليات بملف العمل الأهلي، الذي بدأ من خلاله مسيرته داخل الوزارة، وتدرج في عدد من المواقع التنفيذية والقيادية حتى توليه منصب الوكيل الدائم للوزارة.

ويتمتع عبدالموجود بخبرة ممتدة في ملفات العمل الأهلي وحج الجمعيات الأهلية، إلى جانب خبرته في التعامل مع وسائل الإعلام ومتابعة الملفات المختلفة للوزارة.