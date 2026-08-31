7 ملايين جنيه حصيلة بيع بضائع وسيارات جمارك الإسكندرية والدخيلة في مزاد علني

بلغ إجمالي حصيلة البيع بجلسة المزاد العلني لسيارات وبضائع جمارك الإسكندرية والدخيلة، 7 ملايين و167 ألفا و100 جنيه.

وقال مصدر جمركي- في تصريح، اليوم- إنه تم بيع 7 لوطات، وبلغ عدد اللوطات المرفوضة 104 لوطات سيارات وبضائع ولوط واحد تم شطبه.

وأشار إلى أن ذلك يأتي تنفيذا للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات ورواكد المهمل بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.

وأوضح أن الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الإسكندرية برئاسة ياسر السمان بالتنسيق مع الإدارة العامة للمهمل والبيوع الجمركية بجمارك الدخيلة برئاسة شعبان سعد والهيئة العامة للخدمات الحكومية ، أقاموا جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الإثنين، لبيع 112 من لوطات السيارات والبضائع المتنوعة من المهمل والرواكد المخزنة بالجمارك .